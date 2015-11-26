"Были судороги" - врачи из Владивостока спасли девушку во время полета

Свидетелем произошедшего стала вице-губернатор Приморского края, которая летела этим рейсом

Самолет. Фото: pixabay.com

Врачи из Владивостока спасли девушку. Инцидент произошел во время полета накануне 22 мая. Самолет следовал рейсом Владивосток – Новосибирск.

Как сообщает издание "Комсомольская правда", одной из пассажирок во время полета стало плохо, у девушки или даже корректней сказать, у подростка начались судороги, спазмы, за которыми последовал обморок. Однако оказалось, что в самолете есть медики, которые и вывели пассажирку из критического состояния.

По информации вице-губернатора Приморского края Ирины Медведевой, которая также летела в этом самолете, из бизнес-класса вышли три пассажира. Они то и спасли девчушку. Сначала врачи из Владивостока, а они оказались как раз из столицы ДФО, помогли преодолеть больной критическое состояние, после чего оказывали ей помощь в течение двух оставшихся часов полета.

Позже Ирина Медведева написала на своей странице в Facebook, что "врачи из Владивостока — самые лучшие врачи и в небе, и на земле". Ее пост горячо поддержали подписчики. Один из которых даже отметил, что это золотые слова.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. В прошлом году врач ФК "Луч" также оказал помощь пассажиру во время полета.