Мед, семечки и шоколад от приморских производителей вскоре могут стать популярным экспортным продуктом Приморья

Продукты из Приморья высоко оценили на на международной выставке во Вьетнаме. Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Приморского края

Центр поддержки экспорта Приморья, структурное подразделение краевого Центра поддержки предпринимательства, представил продукцию местных производителей во Вьетнаме на международной выставке в области пищевой индустрии, гостеприимства, ресторанного бизнеса, выпечки и оборудования Food & Hotel Vietnam 2019. По итогам выставки потенциальные партнеры из Вьетнама подтвердили заинтересованность в импорте представленной продукции из Приморья, проводятся переговоры, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

В течение трех дней выставку посетили более 20 тысяч человек. На единой презентационной площадке региона все желающие могли увидеть и попробовать приморский мед, подсолнечные семечки "От Мартина", уже знакомые вьетнамским потребителям, а также авторский шоколад The First, вкус которого адаптирован для рынка Юго-Восточной Азии за счет использования популярных там натуральных вкусовых добавок.

Продукты из Приморья высоко оценили на на международной выставке во Вьетнаме. Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Приморского края Продукты из Приморья высоко оценили на на международной выставке во Вьетнаме. Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта Приморского края 1 / 2

"Наша задача – обеспечить продвижение продукции и услуг приморских производителей на международные рынки, в том числе за счет их участия в отраслевых глобальных выставках. Во Вьетнаме мы полностью обеспечили работу стенда Приморского края, представили продукцию наших производителей, провели переговоры с потенциальными партнерами", – рассказал генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Евгений Никифоров.

Посетителям стенда также продемонстрировали электронную витрину Приморского края на международной торговой площадке Alibaba. Сейчас там представлена продукция более 30 местных компаний. Таким образом участники выставки смогли более широко познакомиться с экспортным потенциалом региона.

"Мы уже работаем с партнерами из Вьетнама, но, безусловно, хотим расширить свое присутствие на этом рынке. Поэтому мы воспользовались краевой поддержкой и приняли участие в выставке. Фактически нам нужно было только предоставить продукцию для презентации и дегустации", – рассказал заместитель генерального директора ООО "Мартин Восток" Вячеслав Пак.

Отметим, что продвижение производителей из числа малого и среднего бизнеса на международные рынки является ключевым мероприятием национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Планируется, что в течение 2019 года с помощью Центра поддержки экспорта Приморского края более 50 местных компаний заключат экспортные контракты и начнут поставлять свою продукцию заграницу. Так, в 2018 году, воспользовавшись краевой поддержкой, субъекты МСП заключили более 40 новых контрактов на общую сумму свыше 30 миллионов долларов.