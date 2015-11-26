Неприятный "сюрприз" ожидает пользователей WhatsApp

Популярный мессенджер скоро будет зарабатывать деньги на людях
Это интересно 19:40
Плохие новости для любителей WhatsApp. Фото: pixabay

Бывший топ-менеджер компании— разработчика Thenextweb Мэтт Наварра написал в своем микроблоге, что в популярном мессенджере WhatsApp скоро появится реклама.

По словам IT-специалиста реклама будет "всплывать" в статусах (историях). Однако начнется это не раньше 2020 года.

Gока это неофициальная информация. Будет ли реклама в WhatsApp станет известно лишь после разъяснения компании Facebook, которой и принадлежит приложение.

Такое решение, если оно будет принято, аудитория вряд ли встретит положительно. Тем более, что в последнее время мессенджер и без этого часто становится источников негативных новостей в СМИ.

Стоит отметить, что количество пользователей WhatsApp превысило миллиард человек в день. Ежемесячная аудитория переговорщика составляет 1,3 миллиарда человек, а количество сообщений достигает 55 миллиардов в день. Также пользователи за сутки посылают друг другу 4,5 миллиарда фотографий и 1 миллиард видеороликов.

интернет

Детки в сетке: как защитить ребенка от угроз в интернете

09:20

Цифровое ТВ бесплатно и на любом устройстве

14 мая, 20:00

Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность

30 апреля, 10:18
Кому в 2019 году нужна онлайн-касса
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia