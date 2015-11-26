Неприятный "сюрприз" ожидает пользователей WhatsApp

Популярный мессенджер скоро будет зарабатывать деньги на людях

Плохие новости для любителей WhatsApp. Фото: pixabay

Бывший топ-менеджер компании— разработчика Thenextweb Мэтт Наварра написал в своем микроблоге, что в популярном мессенджере WhatsApp скоро появится реклама.

По словам IT-специалиста реклама будет "всплывать" в статусах (историях). Однако начнется это не раньше 2020 года.

Gока это неофициальная информация. Будет ли реклама в WhatsApp станет известно лишь после разъяснения компании Facebook, которой и принадлежит приложение.

Такое решение, если оно будет принято, аудитория вряд ли встретит положительно. Тем более, что в последнее время мессенджер и без этого часто становится источников негативных новостей в СМИ.

Стоит отметить, что количество пользователей WhatsApp превысило миллиард человек в день. Ежемесячная аудитория переговорщика составляет 1,3 миллиарда человек, а количество сообщений достигает 55 миллиардов в день. Также пользователи за сутки посылают друг другу 4,5 миллиарда фотографий и 1 миллиард видеороликов.