Предварительное голосование состоится в это воскресенье в Приморье

Избиратели будут выбирать кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в сентябре

тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае в Единый день предварительного голосования 26 мая на территории Находкинского городского округа откроются 8 избирательных участков. Жители города будут выбирать кандидата от партии "Единая Россия", который будет выдвинут осенью на выборы в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу №19, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморское региональное отделение партии "Единая Россия".

Еще 3 избирательные участковые комиссии будут работать в Первомайском районе г. Владивостока, где избиратели в ходе голосования определят претендента на вакантный мандат депутата городской думы по округу №9.

Процедура голосования будет проходить с 8 утра до 20 часов вечера воскресенья, как и на основных выборах в ЕДГ.

Адрес своего счетного участка можно узнать на сайте Предварительного голосования, на котором появилась функция "Найти свой участок". Там же можно ознакомиться со списком участников ПГ.

Напомним, на дальнейшее выдвижение от партии "Единая Россия" на выборы в краевой парламент по округу №19 претендуют трое участников: Оксана Володина, Ирина Наумова и Марина Семина.

В списке кандидатов ПГ по довыборам в городскую думу после схода с дистанции Дмитрия Легкого осталось 7 граждан: Наталья Беленцева, Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков, Данил Красковский, Мария Лагунова, Александр Шурыгин.

Предварительное голосование состоится в это воскресенье также в Уссурийском городском округе, Дальнереченском городском округе и Октябрьском районе, где на выборах в сентябре 2019 года будут замещаться мандаты депутатов муниципальных дум.

Адреса избирательных участков



Одномандатный избирательный округ №19, ЗС ПК:

1. г. Находка, поселок Ливадия, ул. Луговая, 2, МБУК "Ливадийский дом культуры"

2. г. Находка, ул. Пограничная, д.50, МКУ "Хозяйственное управление"

3. г. Находка, ул. Ленинская, 22, МБУК "Центр культуры"

4. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 8, Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное

управление"

5. г. Находка, ул. Добролюбова, д.18, МБУК "Дом культуры им. Ю.Гагарина" НГО

6. г. Находка, ул. Спортивная, д.3 А, МБУ "Физкультура и здоровье"

7. г. Находка, ул. Бокситогорская, д.20, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25 "Гелиос" с углубленным изучением отдельных предметов" Находкинского городского округа

8. г. Находка, ул. Астафьева, д.15, МКУ "Хозяйственное управление"

Одномандатный избирательный округ №9, Дума АЦ:

1. г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 7, "Средняя общеобразовательная школа №74 г.

Владивостока"

2. г. Владивосток, ул. Калинина, д.153, "Средняя общеобразовательная школа №32 г.

Владивостока"

3. г. Владивосток, ул. Черемуховая, д.2, "Средняя общеобразовательная школа №27 г.

Владивостока"