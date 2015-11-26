Росрыболовство подтвердило легальность выдачи разрешений на вылов "косаток раздора"

В Южно-Сахалинске идет процесс по иску зоозащитников к государственным ведомствам России

Богиня правосудия. Фото: ИА PrimaMedia

Ответчиками в процессе выступают Росприроднадзор и Росрыболовство, напоминает ИА PrimaMedia. По мнению истцов, эти ведомства не должны были выдавать разрешения на добычу морских млекопитающих. Кроме ответчиков, заинтересованными лицами выступают четыре компании, которые на основании этих официальных разрешительных билетов отловили 11 косаток и 87 белух.

Началось слушание дела с ходатайства Росрыболовства. Представитель госоргана-регулятора потребовал прекратить административные производства по иску. По его оценке, Росрыболовство не может выступать ответчиком в части требований по выпуску животных, так как это выходит за рамки полномочий, которыми госорган наделило государство. Кроме того, представитель Росрыболовства мотивировал ходатайство неопределенностью требований общественных организаций к ответчикам.

Судья Наталья Перченко ходатайство не удовлетворила. Между тем в своем выступлении истцы мотивировали свои требования тем, что отлов косаток, по их мнению, мог косвенно повлиять на запасы горбуши около Сахалина, так как изъятые из природы животные могли бы съесть определенное количество тюленей. Несъеденные косатками тюлени активно питались горбушей, и местным жителям ее не стало хватать. Фактов и документов, свидетельствующих о незаконности выдачи государственных рыболовных билетов и нарушений правил рыболовства, в выступлении истцов приведено не было. Был объявлен перерыв в заседании.

Директор компании "Афалина" Алексей Решетов прокомментировал ход заседания и ответил на вопросы журналистов. Редакция ИА PrimaMedia, стремящаяся к наиболее полному и объективному освещению этого процесса, публикует комментарий Решетова полностью.

"Общественные организации предъявили претензии к системе распределения квот на вылов мормлеков в России. Были затронуты вопросы согласования планов компаний, поданные в Росрыболовство, которые явились одним из оснований для выдачи квот. Росрыболовство подтвердило, что все регламенты и порядок выхода приказов по морлекам был соблюден. Зоозащитники же больше призывают суд рассматривать этические аспекты добычи животных.

Мы выполняем поручение правительства и сотрудничаем с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных. Сегодня мы наблюдаем определенные попытки дискредитировать Россию. Через социальные сети распространяется информация, что косатки близки к гибели, что консилиум ошибается в своих решениях, что есть некий саботаж со стороны государственных чиновников. Это недостоверная информация, все животные здоровы, мы постоянно отчитываемся перед членами рабочей группы правительства о состоянии животных, плотно взаимодействуем с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России. Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов.

Что касается требований о выпуске, то мы их не получали ни от одного государственного ведомства. К нам нет судебных исков с такими требованиями, мы не являемся ответчиками в судах по этому вопросу, у нас нет судебных решений и исполнительных листов. Любые решения, принятые государством, компании выполнят", — заявил Алексей Решетов.

Редакция ИА PrimaMedia продолжает следить за развитием нашумевшей истории и по-прежнему оставляет за собой право дать возможность высказаться на сайте издания максимальному количеству сторон и участников дела.