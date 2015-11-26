"Совсем прижимают": Новый спорный закон для миллионов водителей принят Госдумой

Соответствующее решение активно обсуждается в социальных сетях

Техосмотр. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В России вводится обязательная фотофиксация техосмотра автомобилей. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

Закон об обязательной фотофиксации техосмотра автотранспорта, по словам его разработчиков, послужит искоренению практики выдачи диагностических карт без проведения реального техосмотра. Теперь диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде.

Напомним, за оформление диагностической карты без проведения техосмотра штраф для должностного лица составляет от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлица — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Водителей за управление автомобилем без диагностической карты наказывают штрафом в размере 2 тысяч рублей. Для предпринимателей, занимающимся проведением ТО без аккредитации, предусмотрена уголовная ответственность.

При этом сведения о техосмотре будут отправляться в облачное хранилище. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная норма будет распространяться и на автобусы.

Спикер отметил, что реализация закона позволит свести к минимуму количество мошеннических операций при оформлении диагностических карт. Также данная мера уменьшит коррупцию в отрасли, надеются законодатели. Однако большинство автолюбителей не согласны с такой позицией. По мнению водителей, это только будет способствовать повышению цены на техосмотр, а реальной пользы не будет. Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, т.е. в мае 2020 года.

На популярных автомобильных порталах новый закон вызвал оживленную дискуссию, где во многом были негативные комментарии.

"Фотомаразм"

Это приведет только к подорожанию техосмотра.

Я думаю нужен опрос ВИЦОМ всероссийский, нужен ли техосмотр людям, пусть решат сами. Позорная, устаревшая, унизительная, бессмысленная процедура, отнимающая много времени, нервов и денег.

"Хватит придумывать сказки и верить в них. На данном этапе ТО не нужно и будет лишь обдираловкой, потерей времени и нервов. Проходили ведь уже"

Такие мнения высказывают пользователи на автомобильных форумах.