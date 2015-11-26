"Судьбоносная пятница": кому из нас скоро повезет, сказали астрологи

Звезды пророчат решающие события
Это интересно 09:55
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Пятница, 24 мая, станет судьбоносной для нескольких знаков зодиака. Звезды обещают небывалую финансовую удачу Тельцам, Стрельцам и Водолеям.

Тельцам даже не придется напрягаться, чтобы достичь желаемого — звезды "подсуетятся" сами, утверждают астрологи. В последний рабочий день должно произойти событие, которое развернет жизненный путь Тельцов в денежное русло. Для каждого представителя этого знака путь к достатку — индивидуален, уточняют звезды. Как и что нужно сделать — каждый Телец поймет сам.

Паника из-за денег, охватившая Стрельцов — напрасна. Звездные "оракулы" говорят о том, что период денежного затишья завершен. Уже в пятницу в жизни этих представителей зодиакального круга свершится нечто такое, что позволит им надолго забыть о финансовых проблемах.

Водолеи, до сих пор жаловавшиеся на безденежье, к концу рабочей недели "запоют" по-другому. Водолеям звезды обещают знакомства с влиятельными людьми, потенциальными покровителями или спонсорами. Все, что требуется — постараться заручиться их поддержкой, ведь именно с этого дня начнется отсчет в сторону материального благополучия.

Ольга Толмачева

астрология

Тельцы-переговорщики, удачное приобретение Раков и проблемы у Водолеев: гороскоп на 24 мая

23 мая, 20:00

Суетные Овны, противоречивые Львы и коренные изменения Скорпионов: гороскоп на 23 мая

22 мая, 20:00

Новые проекты Близнецов, переезд Весов и творческие Стрельцы: гороскоп на 22 мая

21 мая, 20:00
Виктория Колитенко: Наши сотрудники часто выходят за рамки профессиональных обязанностей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia