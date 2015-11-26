"Судьбоносная пятница": кому из нас скоро повезет, сказали астрологи

Звезды пророчат решающие события

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Пятница, 24 мая, станет судьбоносной для нескольких знаков зодиака. Звезды обещают небывалую финансовую удачу Тельцам, Стрельцам и Водолеям.

Тельцам даже не придется напрягаться, чтобы достичь желаемого — звезды "подсуетятся" сами, утверждают астрологи. В последний рабочий день должно произойти событие, которое развернет жизненный путь Тельцов в денежное русло. Для каждого представителя этого знака путь к достатку — индивидуален, уточняют звезды. Как и что нужно сделать — каждый Телец поймет сам.

Паника из-за денег, охватившая Стрельцов — напрасна. Звездные "оракулы" говорят о том, что период денежного затишья завершен. Уже в пятницу в жизни этих представителей зодиакального круга свершится нечто такое, что позволит им надолго забыть о финансовых проблемах.

Водолеи, до сих пор жаловавшиеся на безденежье, к концу рабочей недели "запоют" по-другому. Водолеям звезды обещают знакомства с влиятельными людьми, потенциальными покровителями или спонсорами. Все, что требуется — постараться заручиться их поддержкой, ведь именно с этого дня начнется отсчет в сторону материального благополучия.

Ольга Толмачева