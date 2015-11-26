Многие горожане резко осудили "выходки" совсем еще молодых людей

Cкандальная вечеринка школьниц и парней в стиле Playboy и БДСМ (фото, видео). Фото: @dps_vl

Выпускники школы №74 пришли во Владивостоке на последний звонок в откровенных костюмах и прямо во дворе образовательного учреждения устроили "горячие" танцы на глазах учителей и родителей. Видео этого действия быстро стало вирусным в местных соцсетях. В комментариях разгорелся серьезный скандал, практически все пользователи резко осудили действия выпусников.



Скандальная вечеринка школьниц и парней в стиле Playboy на глазах учителей. Фото: @dps_vl



скандальная вечеринка школьниц и парней в стиле Playboy и БДСМ во Владивостоке. Фото: @fatalityvdk

В приморской столице 23 мая во всех школах города прозвенел последний звонок. Но в школе №74 выпускники решили по-настоящему удивить общественность "откровенным" танцем в стиле Playboy. Ребята отплясывали в джинсах и шортах с подтяжками на голом теле, при этом они были в специфических масках, а некоторые части закрыли "необычными" предметами (например, черной изолентой), что является отличительным чертами костюмов БДСМ. Школьницы же похоже решили устроить ролевые игры, переодевшись в униформу. Одна из девушек отмечала последний звонок в полицейской форме.

Такая ситуация вызвала сильный резонанс:

"Это школа сексменьшинств?"

"То есть школьники одетые как стриптизеры — это креатив? Родители интересно одобрили? Я бы своего сына не выпустила из дома в таком виде", — пишут пользователи соцсетей.

В целом большинство юзеров не одобряют такое поведение школьников, но нашлись и те, кто назвал данное действие "ярким и креативным шоу". В связи с этим между людьми разгорелись ожесточенные споры. В итоге дело дошло до скандала. Кроме этого, люди призывают власти отреагировать на данный "инцидент" и принять меры.

На следующий день, 23 мая – когда во всех школах Владивостока прошли последние звонки – в 74-й тоже всё было пристойно и официально. Тем не менее, сказала Галина Пугина, она уже написала заявление на увольнение.

— Меня не просили об этом. Но – такой резонанс на всю страну, что я просто не знаю, как это всё пережить, — подчеркнула в разговоре с корр. агентства собеседница.