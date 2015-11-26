Есть что ими были нарушены партийная дисциплина и депутатская этика

Политический скандал в "федеральном" городе Приморья получил неожиданное развитие. Фото: ИА PrimaMedia

Оценку действиям депутатов фракции "Единая Россия" в Думе города Арсеньева даст ПРПС. Об этом заявила секретарь Приморского регионального отделения Людмила Талабаева, комментируя ситуацию с выборами главы городского округа депутатами Думы АГО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Мы принимали решение по кандидатуре на должность главы Арсеньева на основании решения конференции местного политсовета партии. Она была согласована на всех уровнях, включая депутатов города. Тем более непонятно, почему члены фракции, которые составляют в думе абсолютное большинство, в один и тот же день сначала поддержали своего коллегу по партии на заседании фракции (16 за, 4 против, 1 воздержался), а потом вдруг изменили свое решение. С этим нужно обязательно разобраться", — заявила Талабаева.

Для прояснения ситуации в Арсеньев отправились представители региональной контрольной комиссии партии. В ближайшие дни планируется провести встречи с местным партактивом и членами фракции в Думе АГО.

"В любом случае мы не оставим все как есть. Будут сделаны выводы и приняты меры. Город опять остался без главы, нарушены партийная дисциплина и депутатская этика", — сказала секретарь регионального отделения партии.

Напомним, в администрации Приморья нашли способ урегулировать скандал с определением главы в Арсеньеве, где согласованный на краевом уровне единоросс и предприниматель Владимир Авагимян не смог набрать необходимое число голосов депутатов для получения должности. Повторное голосование по его кандидатуре, запланированное на 27 мая, может не состояться. Как стало известно ИА PrimaMedia, кандидату предложено взять самоотвод. Владимир Авагимян не отрицает, но и не подтверждает такого сценария, и говорит о необходимости принятия решений на холодную голову. На градообразующих предприятиях, тем временем, приветствуют проведение новой процедуры конкурсного отбора и обсуждают достойных кандидатов.

Скандальное голосование гордумы по кандидатурам на пост главы состоялось 21 мая. Конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов две кандидатуры. Прочих кандидатов конкурсная комиссия забраковала в ходе этапов отбора. Хотя среди них были даже те, кто еще помнит, что такое прямые и всенародные выборы мэров. Например, в прошлом депутат Арсеньевской гордумы Алексей Бирюков на выборах главы 2012 года получил 10,08% и второе место. Был кандидат, ангажированный "Союзом машиностроителей", в котором состоят оба градообразующих предприятия – "ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Аскольд" – Сергей Остряков.

"Но его недостаточно хорошо подготовили, нашли в документах нарушения. Было ощущение, что все запрограммировано на конкретный результат", — считает депутат Заксобрания Приморья от Арсеньевского ГО, коммунист Владимир Беспалов.

В финал прошли секретарь местного отделения "Единой России" и депутат Думы Арсеньевского городского округа (АГО) Александр Толстунов, и второй кандидат, тоже руководитель и единоросс, – заместитель председателя Думы АГО, глава фракции "Единая Россия" в Думе, предприниматель Владимир Авагимян.

При этом по оценке наблюдателей, Толстунов играл роль технического кандидата. Владимир Авагимян, в свою очередь, был согласован на пост главы по линии "Единой России" и краевой администрации. Но совершенно неожиданно для многих присутствовавших, в том числе для вице-губернатора по внутренней политике Антона Волошко, возглавлявшего конкурсную комиссию, директора департамента внутренней политики Даниила Гончарука, который отвечает за выборы глав в администрации, депутаты его не поддержали.

В ходе голосования за Владимира Авагимяна проголосовали только 10 депутатов из 21-го, против – 11. За Толстунова не проголосовал никто, 13 голосов было против, воздержались – 8. Голосование проходило в открытом режиме (от тайного в Арсеньеве отказались в феврале этого года).

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