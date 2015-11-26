Любовь Хохлова: задуматься о профилактике болезней суставов стоит уже в молодости

Врач Владивостокского центра здоровья рассказала, какие факторы увеличивают вероятность артритов, артрозов и подагры

Ходьба с палками. Фото: ИА PrimaMedia

Болезни суставов, в представлении большинства людей, связаны с возрастом: чаще всего пациенты с болью в ногах, спине и руках – это пенсионеры. Что можно сделать, чтобы уменьшить риск развития системных заболеваний суставов, и когда следует озаботиться этим вопросом, рассказала в интервью ИА PrimaMedia Любовь Хохлова, врач Центра здоровья, подразделения Владивостокского клинико-диагностического центра.

– Любовь Владимировна, насколько распространены заболевания суставов в России? Есть ли статистика?

– Сравнивая статистические отчеты за последние 10 лет, могу сказать, что идет медленное снижение заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани. Например, в 2000 году такой диагноз был впервые установлен у 4 452 000 человек, а в 2017 году – у 4 431 000 россиян. При этом инвалидизация населения по этой группе заболеваний существенно уменьшилась. Если в 2000 году инвалидность получили 75 тысяч россиян, то в 2017 году – 41 тысяча. Иначе говоря, инвалидизация по причине заболеваний суставов составила 3,5 случаев на 10 тысяч населения. Это объясняется развитием медицинских технологий и возросшей доступностью эндопротезирования — операций по замене суставов. Эндопротезирование позволяет пациентам избавиться от боли, избежать инвалидности и улучшить качество жизни.

Также способствует снижению заболеваемости костно-мышечной системы увеличение посещаемости спортивных центров, пропаганда скандинавской ходьбы. Во Владивостоке приобщиться к скандинавской ходьбе можно на субботних "Прогулках с врачом", которые проводятся в любую погоду на Набережной Цесаревича с 10 утра. Врачи ВКДЦ научат всех желающих скандинавской ходьбе и расскажут, чем она полезна.

– Болезни суставов возникают с возрастом или им подвержены и молодые люди?

– Группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани объединяет множество различных заболеваний. Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов могут возникнуть в любом возрасте.

В молодом возрасте чаще возникают системные аутоиммунные заболевания, этиология которых неизвестна— например, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие. Они поражают не только суставы, но и все органы, где присутствует соединительная ткань. Такое заболевание, как подагра, связано с нарушением обмена мочевой кислоты. У больных с кишечной и мочеполовой инфекцией могут возникать реактивные артриты, которые также характерны для всех возрастов.

А вот остеоартроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание, поражающее все структуры суставов – наиболее часто встречается у людей зрелого возраста. Этим заболеванием страдает 10% населения земного шара.

Причины остеоартроза разнообразны: это могут быть последствия травм, чрезмерных физических нагрузок, переохлаждений, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, возрастные изменения, снижение плотности костной ткани.

– Какие меры профилактики болезней суставов существуют?

– Нужно стараться избегать травм, переохлаждений, чрезмерных нагрузок на суставы. Не стоит длительно ходить в обуви на высоком неудобном каблуке.

Для поддержания здоровья суставов необходима гимнастика, ходьба, в том числе скандинавская, плавание и, конечно, профилактика избыточного веса и ожирения. Немаловажно и питание: следует уменьшить количество потребляемого жира, ограничить соль, увеличить в рационе количество овощей и фруктов. Для питания хрящей суставов полезны такие блюда, как холодец и заливное из рыбы. Важно достаточное количество воды: не менее 2-2,5 литров в сутки.

В зависимости от того, какие суставы поражены, врачи могут рекомендовать эластичные наколенники, голеностопы, поясничные бандажи, ортопедические стельки и ортопедические трости.

– В каком возрасте стоит задуматься о профилактике болезней суставов и к какому врачу обратиться за консультацией?

– Профилактика нужна уже в молодом. Профилактика – это когда еще не болит, когда нет необратимых изменений. Если есть боль – речь идет о лечении. Консультацию по поводу профилактики и лечения болезней суставов можно получить у терапевта, ревматолога, хирурга, травматолога в зависимости от того, что и как болит. Пройти бесплатное и комплексное обследования для выявления факторов риска можно у нас, в Центре здоровья ВКДЦ. Запись ведется по телефону, понадобится полис медицинского страхования.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.