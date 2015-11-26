Сбербанк начал продавать страховые продукты с коммунальными сервисами по всей России

Помимо классической страховой защиты, в продукт включены дополнительные коммунальные сервисы

Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Полисы страхования имущества "Живи с комфортом" с дополнительными коммунальными сервисами теперь можно приобрести в отделениях "Сбербанк Премьер" по всей России. Ранее эта программа была доступна только в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Живи с комфортом" – это коробочный продукт по страхованию квартир и частных домов, разработанный компанией "Сбербанк страхование". Помимо классической страховой защиты в продукт включены четыре дополнительных сервиса: вскрытие сломанных замков, расчистка территории при падении дерева на застрахованный объект, просушка помещения при коммунальной аварии и устранение засора в трубах. Также клиентам предоставляется 15-процентная скидка более чем на 400 бытовых и коммунальных услуг от компаний – партнеров. На стоимость страхового полиса дополнительные сервисы не влияют.

По условиям программы страховой защитой обеспечены отделка помещений, инженерное оборудование и движимое имущество, ответственность владельцев квартир, а в частных домах также при желании – дополнительные строения (бани, хозпостройки, гаражи и прочее). Имущество страхуется от пожаров, заливов, взрывов, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков. Страховые суммы для частных домов – до 2 млн рублей, для квартир – до 3 млн рублей, стоимость полиса – от 10 490 рублей в год.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.