Сбербанк начал продавать страховые продукты с коммунальными сервисами по всей России

Помимо классической страховой защиты, в продукт включены дополнительные коммунальные сервисы
Общество 11:52
Сбербанк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Полисы страхования имущества "Живи с комфортом" с дополнительными коммунальными сервисами теперь можно приобрести в отделениях "Сбербанк Премьер" по всей России. Ранее эта программа была доступна только в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Живи с комфортом" – это коробочный продукт по страхованию квартир и частных домов, разработанный компанией "Сбербанк страхование". Помимо классической страховой защиты в продукт включены четыре дополнительных сервиса: вскрытие сломанных замков, расчистка территории при падении дерева на застрахованный объект, просушка помещения при коммунальной аварии и устранение засора в трубах. Также клиентам предоставляется 15-процентная скидка более чем на 400 бытовых и коммунальных услуг от компаний – партнеров. На стоимость страхового полиса дополнительные сервисы не влияют.

По условиям программы страховой защитой обеспечены отделка помещений, инженерное оборудование и движимое имущество, ответственность владельцев квартир, а в частных домах также при желании – дополнительные строения (бани, хозпостройки, гаражи и прочее). Имущество страхуется от пожаров, заливов, взрывов, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков. Страховые суммы для частных домов – до 2 млн рублей, для квартир – до 3 млн рублей, стоимость полиса – от 10 490 рублей в год.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

страхование Сбербанк

С владельцев и менеджмента дальневосточного страховщика "ХОСКА" потребуют миллионные долги

22 января, 11:30

Шаг к справедливости: Что нужно знать автолюбителям Приморья о новом ОСАГО

16 января, 09:55
Долю успеха – каждому: как и зачем "Русская рыбопромышленная компания" закрепляет кадры
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia