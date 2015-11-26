В Приморье объявлено штормовое предупреждение на 28 мая

В крае пройдут сильные дожди с грозами и сильным ветром
Общество 14:39
Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье. Ночью и днем во вторник в крае ожидается резкое ухудшение погодных условий. Пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 23 метров в секунду, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

На реках Приморья возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровней воды на реках бассейна Японского моря и оз. Ханка на 0,7–1,5 метров, на реках бассейна р. Уссури до 0,7 метров.

Наиболее паводкоопасные районы с резкими подъёмами уровня воды на малых водотоках и низких мест — это Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Спасский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский. Прогнозируемые погодные условия будут крайне неблагоприятны для работы транспорта, энергетики, ЖКХ, дорожных и других служб.

метеопрогноз дождь, ливень

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