"Обнимал, но обманывал" - отдых парней и девушек в баре закончился печально

Молодой человек был близок к провалу, но смог выкрутиться

Девушки. Фото: pixabay.com

Неизвестный молодой человек обокрал свою новую знакомую. Мужчина делал вид, что обнимал даму, а сам рылся в ее сумке. В какой-то момент он был близок к провалу, но смог выкрутиться, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился видеоролик, на котором запечатлено, как злоумышленник шарится в сумке рядом стоящей девушка. В описании к ролику говорится, что инцидент произошел в ночь с 18 на 19 мая в районе одного из ресторанов быстрого питания на улице Адмирала Фокина.

"Молодые люди только познакомились с девушками. После пары бокалов горячительного, парни показались дамам весьма привлекательными, но вот только это дорого стоило одной из них", — говорится в сообщении.

Пока одной рукой молодой человек обнимал свою спутницу, делая вид, что она ему крайне симпатична, второй он копался у нее в сумочке, перекладывая деньги в свой карман. Судя по записи, в какой-то момент он был чуть ли не разоблачен, однако сумел быстро сориентироваться и выкрутиться. Отмечается, что неизвестно, сколько украл воришка, также как нет информации о том, писала ли девушка заявление.

Стоит отметить, что пользователи сети негативно отреагировали на поступок молодого человека.

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