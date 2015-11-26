Активных жителей Артема наградили за лучшие проекты по благоустройству

Победителем стал проект благоустройства парка на "17 км" Елены Блинковской
Общество 18:09
Активных жителей Артема наградили за лучшие проекты по благоустройству. Фото: пресс-служба администрации Артема

Итоги конкурса на лучший проект благоустройства общественных пространств в рамках реализации партийных проектов "Городская среда" и "Здоровое будущее" подвели в Артеме. Благодарственные письма и подарки инициативным жителям города Артема вручили глава АГО Александр Авдеев и председатель думы АГО Анатолий Бадель, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артема.

Конкурс проектов проводился в прошлом году, кураторами за их реализацию являются депутаты думы АГО Анатолий Бадель и Дмитрий Чукмасов. Конкурс вызвал интерес жителей Артема разного возраста – от 9 до 60 лет. Всего на рассмотрение было подано 11 проектов, из них отобрано девять работ в трех номинациях.

Совещание

Совещание. Фото: пресс-служба администрации Артема

Участники предложили интересные проекты по благоустройству таких общественных пространств, как парк в районе 17 км, памятник погибшим жителям в годы Великой Отечественной войны в селе Кролевцы, парк возле памятника Артему, создание сквера в районе "Двойка", скейт-парков и другие.

Глава Артема и председатель думы АГО поблагодарили участников за проявленную активность и неравнодушие.

Итак, были объявлены следующие победители:

В номинации "Рисунок":

1 место — Елизавета Алещинина, учащаяся школы №6 за проект "Благоустройство памятника А.С. Пушкину во дворе школы №17".

2 место — Алина Бодрова, учащаяся школы №10 – "Благоустройство памятника погибшим жителям в годы Великой Отечественной войны в селе Кролевцы".

3 место — Виктория Панова, учащаяся школы №20 за проект "Создание сквера в микрорайоне "Двойка".

В номинации "Дизайн":

1 место — Софья Свиридова, дизайнер за проект Создание сквера молодоженов возле ЗАГСа".

2 место — Александра Бурылова, дизайнер рекламного агентства "Партнёр +" — "Создание скейт — парка по ул. Фрунзе, 52"

3 место — Мария Шумакова, дизайнер рекламного агентства "Партнёр +" — проект "Благоустройство возле памятника Федору Сергееву"

В номинации "Планирование территории":

1 место — Елена Блинковская, главный специалист управления информации администрации АГО за проект по благоустройству парка на 17 км.

2 место — Евгений Воронко, начальник территориального управления "Заводской" администрации АГО: "Обустройство сквера между ДК "Индустрия" и МБ ДОУ "Детский сад №3".

3 место — Вера Петрунько из Центра творческого развития и гуманитарного образования за проект "Благоустройство придомовой территории ул. Кирова, 136".

Кроме того, на сайте думы АГО проходило интернет-голосование, в котором каждый житель мог поддержать тот проект, который, по его мнению, в первоочередном порядке должен быть поддержан главой округа и депутатами думы и реализован на территории округа.

В интернет-голосовании приняло участие 13,5 тысячи артемовцев.

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Победителем стал проект благоустройства парка на "17 км" Елены Блинковской. За него проголосовало почти 4,5 тысячи жителей.

Активных жителей, которые проявили творческий интерес к благоустройству территории, наградили подарками от партии "Единая Россия" и главы округа Александра Авдеева.

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