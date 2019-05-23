"Здравствуйте, я сдавала назад..": ситуация с девушкой на трассе вызвала интерес в сети

Девушка вроде повела себя правильно, но не всем это понравилось

Девушка. Фото: pixabay.com

Автовладелица спровоцировала ДТП и покинула место происшествия. По всей видимости, девушка очень спешила по делам. Однако записку со своим номером телефона она все же оставила. Что, правда, не устроила владельца пострадавшей машины, сообщает ИА PrimMedia. Пользователи активно обсуждают эту ситуацию в социальных сетях.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появился пост с фотографией записки. В ней девушка, а автором написанного была именно она, сообщила, что нечаянно задела рядом стоящее авто. Однако от содеянного не отказывается и готова к конструктивному диалогу.

"Здравствуйте, я сдавала назад и зацепила вашу машину. Вечером после 21.00 буду дома. Позвоните, разберемся", — говорилось в записке.

Правда, хозяина или хозяйку поврежденного транспортного средства это явно не устроило, и автовладелец обратился в интернет-паблик с просьбой разместить пост с напоминанием о том, что место ДТП покидать нельзя.

"Здравствуйте! Опубликуйте пожалуйста! Вот такую записку оставила охамевшая мадама, после выезда с парковки своего габаритного авто! Напомнить стоит, что покидание места ДТП грозит штрафом и лишением прав!", — написал автомобилист.

Стоит отметить, что подписчики паблика в этот раз выступили на стороне девушки, которая честно признала свою вину и оставила номер телефона.

"Записку не оставила — плохо, оставила — тоже плохо. Не угодишь"

"Чего ругаться-то. Человек дал координаты, не сбежал, значит готов возместить наличкой. Это нормально!"

"Другая могла сбежать и ищи свищи, а здесь девушка молодец. Она ж не будет стоять неизвестно сколько и ждать хозяина машины!!! Спасибо надо сказать, за ответственность, а вы выставили это".

"Почему охамевшая? Оставила номер, позвонить да разрулить ситуацию. Явно лучше, чем ничего".