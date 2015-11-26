Второй Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" пройдет в ЕАО 14-15 сентября

Организаторы обещают насыщенную программу и много приятных сюрпризов (ФОТО)

Первый Дальневосточный православный медиафорум, 2018 год. Фото: ИА EAOMedia

Состоялось первое заседание оргкомитета Второго Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" (6+), который пройдет в Биробиджане 14-15 сентября при поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2018-2019". Участники встречи определились с концепцией предстоящего события и внесли несколько предложений по наполнению развлекательной части мероприятия. В этот раз форум обещает стать не менее полезным и интересным, чем в прошлом году, сообщает сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia" .

Ровно год назад в Биробиджане состоялся первый форум. Организаторы тогда даже не предполагали, насколько успешным и заметным окажется это начинание. Беспрецедентное для округа событие получило высокую оценку руководства Русской Православной Церкви. Некоторые региональные епархии даже задумались о проведении подобного медиафорума на своих территориях. Кроме того, большой интерес презентация итогов мероприятия вызвала у Союза журналистов России, которая проходила в рамках фестиваля современной журналистики "Вся Россия-2018".

В этом году сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia" снова выиграло грант на проведение православного медиафорума. В оргкомитет вошли руководство Биробиджанской епархии, сетевого издания "Информационное агентство EAOMedia" (которое является организатором события), мэрии города, ГТРК "Бира", гимназии №1, видные представители бизнес-сообщества, общественники.

Участники заседания, которое проводилось под председательством архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема, определились с концепцией предстоящего события. Первый медиафорум стал настоящим городским праздником: благодаря насыщенной развлекательной программе в нем смогли принять участие не только журналисты, сотрудники пресс-служб и представители православного духовенства, но и "обычные" горожане. Тогда, помимо профессиональных дискуссий, круглых столов и мастер-классов, состоялось открытие дальневосточного байкерского сезона, спартакиада учащихся военно-патриотических клубов, выставка-ярмарка "Сделано в ЕАО", раздача Архиерейского пирога и многое другое. В этом году оргкомитет решил придерживаться той же стратегии. Главная задача – не только сделать форум полезным для медиасообщества и православных епархий, но и порадовать биробиджанцев и гостей города необычными массовыми мероприятиями.

Наполнение, разумеется, будет отличаться. Во-первых, обучающая часть программы будет сформирована с учетом поступающих запросов потенциальных участников. Все без исключения темы, поднятые на первом форуме, оказались актуальными настолько, что слушатели даже жаловались, что секции, которые хотелось посетить, проходили одновременно. В этот раз решено частично развести площадки по времени, чтобы у людей было больше возможностей получить новые знания, освежить уже имеющиеся или просто поделиться своим мнением.

В ходе обсуждения развлекательной части программы, которая, как и прежде, будет рассчитана на массовую аудиторию, на встрече прозвучало немало любопытных идей. Подробностями делиться пока не будем, но планка в прошлом году была установлена довольно высокая. В этот раз организаторы обещают сделать форум не менее интересным.

Напомним, Первый Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" прошел при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2017-2018". Организаторы мероприятия — сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia", правительство ЕАО, мэрия Биробиджана и Биробиджанская епархия. Партнер мероприятия — холдинг "Востокцемент". Сайт Первого Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" — форумдоброеслово.рф.

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