Для инициативных и энергичных: как сервисы Сбербанка помогают бизнесу

Дальневосточные предприниматели имеют большие возможности для развития и осуществления внешнеэкономической деятельности

Сервисы Сбербанка помогают бизнесу. Фото: ИА PrimaMedia

День российского предпринимательства отмечается в России 26 мая. Дальневосточным бизнесменам есть, чем гордиться. Дальний Восток является одним из немногих регионов России, который в силу ряда объективных причин как географического, так и экономического порядка имеет большие возможности для осуществления и расширения внешнеэкономической деятельности, сообщает ИА PrimaMedia. Развиваться и выходить на международный уровень помогают качественные банковские инструменты. Большой популярностью пользуются продукты Сбербанка: "Банковские гарантии", консалтинговые услуги по обслуживанию внешнеэкономической деятельности предприятия "под ключ", таможенные платежи и сервисы.

Экономия, прежде всего

Современные технологии не стоят на месте. Банковские сервисы постоянно развиваются и предоставляют бизнесу большие возможности. Так, с новой услугой Сбербанка зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет за 1 визит в офис партнера банка. При этом благодаря подаче документов в электронном виде предпринимателю не нужно будет платить государственную пошлину за регистрацию ИП или ООО, таким образом можно сэкономить до 4 000 рублей. Пакет документов тоже существенно сократился – теперь для этого нужны только паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. На сегодня авторизированными партнёрами банка являются более 50 компаний из Хабаровского края, Сахалинской области, Приморского края, Амурской области и Камчатского края. При этом уже более 150 начинающих предпринимателей воспользовались сервисом.

— Это очень удобный сервис. Специалисты компании-партнёра Сбербанка самостоятельно заполнили все формы, помогли подобрать коды деятельности, систему налогообложения и тариф для обслуживания счета. Подпись документов осуществляется через мобильное приложение, затем документы отправляются в ФНС и в банк, — рассказал собеседник агентства, недавно зарегистрировавший свое ИП.

Бизнес без рисков

Для тех, кто уже активно развивается, предусмотрены сервисы, позволяющие вывести свой бизнес на новую ступень. Так, предприниматели высоко оценивают возможности банковских гарантий. Суть заключается в том, что банк выступает гарантом того, что условия договора будут соблюдены. Это важно при госзакупках, участии в торгах, проведении операций на международном уровне, приеме аванса и других сделках. Кроме того, можно раньше вернуть выплаты НДС либо отсрочить таможенные платежи.

Например, если ваша фирма планирует выйти на аукцион по предоставлению товаров и услуг для государственных учреждений, то наличие банковской гарантии повысит ваши шансы. Банк выступит своеобразным поручителем вашей ответственности.

Как рассказал представитель компании, воспользовавшийся такой услугой, оформив гарантию, фирма не только показала себя ответственным исполнителем, но и защитилась от необоснованных требований со стороны заказчика. В договоре прописаны все обязательства, подлежащие выполнению, а также гарантийные случаи с учетом исключений (форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства, независящие от поставщика или исполнителя).

Оформить банковские гарантии могут любые индивидуальные предприниматели и малые предприятия, зарегистрированные в России более 6-ти месяцев, с годовой выручкой до 400 млн рублей.

Так, например, можно защитить себя от обмана и проблем с недобросовестными поставщиками, если в договоре предусмотрен пункт — авансовый платеж. Для компании это огромный риск, поскольку можно остаться и без денег, и без товара. Случаи обмана, к сожалению, не редкость. Если партнер не выполняет своих обязательств, тогда Сбербанк выплачивает денежные средства покупателю в размере уплаченного аванса.

Бизнес, добившийся успеха внутри Дальнего Востока, учитывая особенность региона, на определенном этапе своего развития зачастую ставит задачу вывода продукции на внешние рынки. Экспорт можно начать даже с десятков тысяч рублей. И здесь также могут помочь банковские гарантии Сбербанка, в частности, таможенная. Она позволяет отсрочить таможенные платежи. Банк своей гарантией подтвердит исполнение вами обязательств, предоставляя возможность перенести оплату на срок до 1 года.

Так, воспользовавшись такой гарантией, компания проходит таможенные процедуры в ускоренном режиме и получает товар еще до оплаты налогов, пошлин и окончательной готовности всех документов на него.

Чтобы воспользоваться такими привилегиями, необходимо оформить заявку в Сбербанке, приложив учредительные документы, бухгалтерскую отчетность, подтверждающую платежеспособность и контакты. В результате одобрения заявки банк выдает таможенным органам письменное обязательство, что вы оплатите платеж. Вознаграждение банка — от 0.5% годовых. В случае же невыполнения обязательств, т.е. наступления того самого гарантийного случая, ставка повышается до 10,6%. Стоит учесть, что в Сбербанке максимальный срок гарантии – 36 месяцев.

ВЭД "под ключ"

Внешнеэкономическая деятельность и сделки с иностранцами также всегда несут риски. И здесь стоит обратить внимание на услугу "Обслуживание внешнеэкономического договора "Под ключ"" Сбербанка. Данная услуга поможет решить вопросы применения валютного законодательства. Нормативно-правовая база во внешнеторговой сфере постоянно меняется, и у участников ВЭД могут возникнуть риски по нарушению валютного законодательства. Часто даже квалифицированные сотрудники компаний не успевают следить за изменениями.

Сервис обслуживания внешнеэкономической сделки "под ключ" позволяет решить ряд проблем. Данная услуга предполагает, что банк осуществляет мониторинг необходимости оформления документов валютного контроля.

— Сервис "Под ключ" существенно упрощает работу нашей компании. По сути, банк сам оформляет и учитывает документы валютного контроля, а мы потом просто сверяемся. Самая актуальная услуга для нас – оформление сведений о валютных операциях и консультации с сотрудниками банка по нестандартным или сложным вопросам валютного законодательства. Сервис подключили быстро, без всяких проблем, через систему "СбербанкБизнесОнлайн". Всем довольны, и планируем пользоваться в дальнейшем, — рассказывает Марина, бухгалтер компании ООО ВЭД ГРУПП, уже воспользовавшаяся сервисом. Сервис позволяет снизить риски нарушения валютного законодательства, связанные с неверным оформлением документов и их несвоевременным представлением в банк.

Оперативная работа с таможней

Еще один актуальный сервис для участников ВЭД — "Таможенные платежи и сервисы". Он позволяет оперативно проводить таможенные платежи непосредственно с расчетных счетов юрлиц, заполнять и направлять документы в Федеральную таможенную службу РФ. Услуга предоставляется в системе дистанционного банковского обслуживания "СбербанкБизнесОнлайн". Иными словами, это возможность совершать таможенные платежи круглосуточно, в том числе и в выходные дни. Если раньше этот процесс мог занимать более суток, то теперь операция совершается в режиме реального времени в считанные минуты.

Экономист компании "Премьер Шельф Саплай" Татьяна отмечает, что платежи, осуществленные с помощью сервиса, отражаются у таможенного инспектора через несколько минут после их совершения.

— Подключить услугу было легко, все работает быстро и оперативно. Очень удобно вести расчеты с таможней. Операции совершаются, не выходя из офиса, возможна оплата таможенных платежей при оформлении товара на любом таможенном посту и нескольких постах одновременно, — рассказала Татьяна.

Стоит также отметить, что при оформлении таможенной декларации через "Таможенные платежи и сервисы", клиент автоматически извещается о сумме таможенного сбора и по факту производит платеж с собственного расчетного счета с точностью до копейки. Из преимуществ сервиса стоит также назвать онлайн-архив платежей, позволяющий компании в режиме реального времени отслеживать текущее состояние своего счета и формировать отчеты по более чем 20-ти критериям, которые необходимы для сверок с налоговой инспекцией, ФТС или таможенным представителем.

Таким образом, воспользовавшись современными банковскими сервисами, можно решить ряд проблем, которые зачастую мешают начать экспортную деятельность предпринимателям: получить информацию и защититься от рисков. Консультация квалифицированных специалистов Сбербанка обойдется в десятки раз дешевле, нежели может быть причинен ущерб бизнесу. Штрафные санкции за неправильно оформленные сделки во внешнеторговой деятельности могут достигать суммы, сопоставимой с размером проведенных операций. Штраф, к примеру, за "несоблюдение резидентом установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям и нарушение установленных правил оформления паспортов сделок" — до 50 тысяч рублей.

Предложение не является публичной офертой. Подробнее об обслуживании ВЭД, услугах Консалтингового центра и банковских гарантиях можно узнать на сайте www.sberbank.ru

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Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.