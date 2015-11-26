Энергетики уточнили сроки отключения от горячего водоснабжения в ряде районов Владивостока

Кроме того, стало известно, что третий этап гидравлических испытаний переносится на неделю

Кран. Фото: ИА PrimaMedia

Приморская генерация (филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания) продолжает активную ремонтную кампанию в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В данный момент в столице Дальнего Востока проходит второй этап гидравлических испытаний, а также ремонт теплосетей после первого этапа гидравлики, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Приморские тепловые сети уведомляют жителей Владивостока о том, что в связи с увеличением объема ремонтных работ на некоторых участках теплотрасс, часть потребителей будет подключена к горячему водоснабжению немного позже, чем говорилось ранее. По этой же причине третий этап гидравлических испытаний начнется позже объявленной ранее даты.

Приморская генерация публикует весь список отключений филиала на данный момент.

Энергетики напоминают потребителям о том, что сейчас во Владивостоке проходит второй этап гидравлических испытаний. С 20 по 27 мая без горячего водоснабжения (ГВС) остались жители Фрунзенского и части Ленинского, а также Первореченского районов:

Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;

Авроровская: 4, 17, 24, 30;

Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;

Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;

Западная: 13, 27, 29;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 4/6, 5, 7;

Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;

Корабельная Набережная: 7;

Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а; Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;

Мордовцева: 6, 8д, 12;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;

Мыс Чумака: 1/2, 1/5, 1а;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Нижнепортовая: 4;

Океанский: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34/, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а;

Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;

Перекопский: 3, 5, 7;

Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;

Рылеева: 8;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Союзная: 17, 19, 20, 20а;

Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48, 48и, 48л, 48н, 48р, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой: 1а, 13;

Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;

Фонтанная: 7, 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а, 51а, 55, 61/1;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а; Чернышевского: 15;

Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;

Ялтинская: 18.

Напомним, с 13 по 20 мая в ходе первого этапа гидравлических испытаний от горячего водоснабжения (ГВС) были отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ "Восточная". Проверка Фадеевской теплотрассы стала важным этапом гидравлических испытаний. Без горячего водоснабжения остались жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2.

На участках теплотрасс, не выдержавших проверку на прочность в ходе первого этапа гидравлических испытаний, проходят ремонтные работы.

В связи с этим горячее водоснабжение временно отсутствует (с 21 по 27 мая) у следующих потребителей:

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 21, 27, 31;

Карла Либкнехта: 10а;

Лазо: 4, 6;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 15/17;

Петра Великого: 3, 3/6;

Почтовый: 9;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109; Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 73, 73а, 80а, 86, 87, 87в, 88, 103, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 115, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165у, 167а, 169/171, 173;

Славянская: 17;

Тунгусская: 10, 12;

Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;

Экипажная: 8.

Лазо: 12;

Луцкого: 16;

Некрасовский: 1, 3, 5, 18;

Пологая: 50, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;

Почтовая: 6;

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 11, 13;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Фонтанная: 44.

Баляева: 21, 23, 25, 27у, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;

Котельникова: 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Марченко: 15, 32.

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Баляева: 27, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;

Военное Шоссе: 15, 27;

Военное шоссе: 28;

Военное Шоссе: 5, 5б, 31, 34, 36, 37;

Военное шоссе: 5в;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 16, 16у, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 26;

Котельникова: 2, 4, 7, 10;

Марченко: 6;

4-я Проходная: 12, 16.

В связи с увеличением работ на теплосетях срок подачи горячего водоснабжения для некоторых потребителей Первомайского района города Владивостока был продлен. Без ГВС с 20 по 27 мая остались жители следующих домов:

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;

Баляева: 58;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Котельникова: 13, 15, 17, 21;

Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;

Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3;

Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;

Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Снеговая: 30, 31, 74, 123, 125;

Флотский: 37/39.

В данный момент Приморскими тепловыми сетями производится перекладка на одном из участков магистральной теплотрассы, в связи с чем от ГВС отключены потребители дома №7 по улице Семеновская.

ВАЖНО! Приморская генерация обращает внимание потребителей на то, что третий этап гидравлики переносится на неделю в связи с большим объемом ремонтных работ, производящихся на теплосетях в данный момент. Таким образом, третий этап гидравлических испытаний начнется не с 27 мая, как было заявлено ранее, а с 3 июня и продлится неделю – до 10 июня. Проверке в рамках этого этапа подвергнется Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

С 17 по 24 июня в городе пройдет четвертый этап гидравлических испытаний. Коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной "Северная".

Об отключениях потребителей в рамках следующих этапов гидравлических испытаний будет сообщено позже.