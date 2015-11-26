Более 8,5 тысячи высокотехнологичных операций доступны приморцам по полису ОМС

Получить ВМП можно в 26 медицинских учреждениях в регионе и еще в двух – за пределами края
Общество 19:20
Врачи. Фото: Пресс-служба администрации Приморья

Жители Приморского края могут рассчитывать на получение высокотехнологичной медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в своем регионе. В этом году ее оказывают 26 медицинских учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщил руководитель крайздрава Виктор Фисенко, помимо 26 медицинских учреждений, расположенных на территории Приморского края, высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по ОМС можно получить еще в двух лечебных учреждениях, расположенных за пределами нашего региона.

"По полису ОМС также работают дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО “РЖД” и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр", – город Нижний Тагил", – сообщил Виктор Фисенко

Данные клиники оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую программу ОМС, по следующим профилям: травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, акушерство и гинекология, ревматология, нейрохирургия, неонатология, офтальмология и другим.

Начальник отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной помощи департамента здравоохранения Ирина Новичихина подчеркнула, что сам пациент, в случае направления на операцию, не собирает и не формирует пакет документов. Он всего лишь проходит все необходимые обследования, которые назначает его лечащий врач.

"Гражданин только представляет копии паспорта, полиса, СНИЛС, а все медицинские документы готовит врач, и полный сформированный пакет доставляет в департамент здравоохранения непосредственно представитель лечебного учреждения в случае необходимости оказания ВМП, не включенной в ОМС. Либо непосредственно в принимающую медицинскую организацию, если речь идет о ВМП, включенной в ОМС", – пояснила специалист.

Как только медицинские документы поступили в департамент здравоохранения Приморского края, в течение 10 рабочих дней комиссия департамента по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи во главе с заместителем директора рассматривает представленные документы и принимает одно из трех решений – направить на ВМП, отказать или направить на дообследование.

"Как правило, решение в большинстве случаев принимается в пользу пациента", – подчеркнула Ирина Новичихина.

Представитель крайздрава отметила, что на ВМП, включенную в базовую программу ОМС, лист ожидания там фактически отсутствует. Пациенты ждут непродолжительное время, после чего без проблем госпитализируются и получают эту помощь.

Если пациент нуждается в ВМП, не включенной постановлением Правительства РФ в базовую программу ОМС, то пациент направляется в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, перечень которых ежегодно утверждается приказом Минздрава России

Такие лечебные учреждения расположены по всей территории Российской Федерации, в том числе и во Владивостоке, и должны быть доступны для жителей любого региона страны. Лечебные учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь и включенные в приказ Минздрава, обязаны принимать не менее 50% пациентов из других субъектов. Это один из ключевых принципов доступности.

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