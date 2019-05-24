В Азию, в Африку или на Камчатку? Во Владивостоке открылась PITE-2019

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В Азию, в Африку или на Камчатку? Во Владивостоке открылась PITE-2019

Попробовать экзотическую национальную кухню, принять участие в чайной церемонии или нанести на кожу татуировку хной предложили своим гостям участники XXIII Международной туристской выставки PITE-2019. Познакомиться с популярными туристическими маршрутами АТР или выбрать для посещения уникальные места Дальнего Востока смогут все желающие до 26 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Торжественное открытие XXIII Международной туристской выставки PITE-2019 состоялось в кампусе ДВФУ на острове Русский. Экспозицию составили стенды участников из Японии, Китая, Южной Кореи, Вьетнама, ЮАР и острова Тайвань. Также свои павильоны оформили регионы Дальнего Востока в рамках экспозиции "Восточное кольцо России", муниципалитеты Приморского края и различные туристические компании.

В церемонии принял участие и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Для высоких гостей выставки прошла экскурсия. Губернатор осмотрел экспозицию, уделив особое внимание стендам регионов Дальнего Востока, принял участие в чайной церемонии и попробовал хлеб от находкинских хлебопеков.

Традиционно для гостей выставки участники подготовили множество сюрпризов. Так, здесь можно нанести татуировку хной, сыграть в рулетку, попробовать экзотическую национальную кухню и многое другое. И, конечно, на выставке можно получить всю информацию о маршрутах и направлениях для путешествий — как в регионы Дальнего Востока, так и в страны Азии. Изюминкой выставки этого года стал стенд гостей и Южно-Африканской республики. Здесь можно узнать, как посетить эту удивительную страну и убедиться, что это совсем не сложно.

Выставка продлится до 26 мая включительно и открыта для посещения всем желающим. В эти дни с 10.00 до 18.00 будут ходить шаттлы с центра Владивостока до кампуса ДВФУ каждый час – воспользоваться ими жители и гости края также смогут бесплатно.

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