Директора за что: люди о скандале с БДСМ-вечеринкой в школе

Родители и другие активные горожане поддержали руководителя 74-й школы, но краевые власти собираются "применить меры воздействия"
Это интересно 07:50
Выпускники 74-й школы устроили необычную церемонию прощания. Фото: @dps.vl

Директор школы №74 Владивостока, на крыльце и в актовом зале которой 22 мая прошел скандальный "Праздник непослушания", пока продолжает работу. Вслед за мэрией и полицией ситуацию с БДСМ-вечеринкой прокомментировал департамент образования и науки Приморского края. Также тему активно обсуждают горожане в соцсетях, сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме "веселых картинок" на тему провокационных костюмов современных школьников, в интернете появилось много мнений приморцев и других россиян о произошедшем в СОШ №74. Например, высказался депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов.

"Ни в коем случае нельзя увольнять директора! Ничего страшного не произошло. Сейчас в департаменте уже никого нет, но в понедельник поеду буду разбираться по этому поводу. Если директор уволится, то буду по этому поводу жаловаться на департамент образования в прокуратуру", — пишет депутат на своей странице в Facebook.

Его коллега по Заксобранию Андрей Ищенко рассказал, что сам учился в этой школе с первого по девятый классы.

"Моя родная школа, где я учился с первого по девятый класс.
Мысли вслух — директора, Галину Федотовну, знаю все её 30 лет работы в школе. Отзывчивая, болеющая за свою работу и школу добрая женщина. Низкий поклон таким как она (эту страну спасёт женщина, мое личное мнение). Сегодня позвонил друг, его сын только окончил первый класс данной школы. И сказал, что весь их первый класс очень переживает, школа и ее руководитель на добром счету, многие в Первомайке стараются устроить на обучение детей именно сюда. Так сложилось.
Надеюсь, что администрация города сделает правильные выводы, пострадавших в этом "детском" карнавале не будет, директора ни в коем случае нельзя ни увольнять, ни наказывать. Думаю после такой огласки "дети" поймут, как должно себя вести и как отвечать за свои поступки.
И надеюсь, что как и в 2018 году, в конце июня, мы вместе с Галиной Федотовной будем вручать выпускникам дипломы об окончании школы." — делится депутат в своем посте в Facebook.

Активность проявляют и некоторые родители учащихся той самой школы на Чуркине.

"Мой пост — в поддержку директора школы 74! Последний звонок выдался не лёгким для этого отличного руководителя! Ученики устроили спектакль в стиле участников секс-вечеринки. Не хочу, чтобы этот звонок стал для неё последним! Она — профессионал высокого класса, человек большой души! Дети считают её справедливой! Прошу меня поддержать!!! Моя дочь учится в этой школе!", — пишет Наталья Кульбида.

Как уже сообщало ИА PrimaMedia, скандальное видео выложили в сеть выпускники. Праздник, который они устроили, сильно отличается от привычных россиянам "последних школьных звонков". Вечеринка в БДСМ-костюмах и с огнетушителями, судя по снятым кадрам, удалась на славу. Директор школы с эстетическим уклоном Галина Пугина отметила в беседе с корреспондентом редакции, что это был не сам "Последний звонок" — просто накануне проблемный класс, 11-й Б, решил сделать фото и видео для выпускного альбома. В результате довели директора до того, что она написала заявление об увольнении. Но пока остается на своем рабочем месте.

Городское управление образования и полиция проводят проверку. Например, уже выяснили, где школьницы взяли полицейскую форму для своей вечеринки. Кроме того, редакция запросила комментарий в администрации Приморского края.

"Департамент образования и науки держит данный вопрос на контроле. По факту инцидента, произошедшего в школе №74 Владивостока, проводится внутренняя проверка. Подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Мы рассчитываем, что со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями будет проведена разъяснительная работа. К администрации школы, допустившей подобное, также будут применены меры воздействия. Кроме того, вопросы возникают и к охранной организации, осуществляющей работу в школе. С ними также проведут отдельную работу", — заверили в департаменте.

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