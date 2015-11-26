Предприниматели Владивостока получат штраф за размещение вывесок без согласования с мэрией

Теперь все дизайн-проекты наружной рекламы будут проверять эксперты администрации города
Общество 13:08
Предприниматели Владивостока получат штраф за размещение вывесок без согласования с мэрией. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники административно-территориального управления (АТУ) Первореченского района совместно со специалистами профильных управлений городской администрации рассказали предпринимателям Владивостока о правилах размещения рекламных вывесок на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий. Бизнесменам напомнили, что все дизайн-проекты теперь нужно согласовывать с мэруей, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.

Во встрече приняли участие более 80 представителей малого бизнеса, а также специалисты управления градостроительства и архитектуры и управления наружной рекламы и информации мэрии.

Во время встречи стороны обсудили особенности наружной рекламы. Специалисты городской администрации на конкретных примерах объяснили правила размещения вывесок и приведение их в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории Владивостокского городского округа, утвержденных муниципальным правовым актом города от 15.08.2018 № 45-МПА.

Так, представители мэрии разъяснили, что согласно Правилам благоустройства для размещения вывески на территории муниципального образования теперь необходимо прежде всего согласовать с администрацией города дизайн-проект будущего банера или вывески. Размещение вывесок, которые не соответствуют таким дизайн-проектам, не допускается. Нарушение норм и правил в сфере благоустройства, в том числе несоблюдение требований к размещению вывесок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

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