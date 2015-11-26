Благословение и кумысопитие: во Владивостоке встретили Новый год по-якутски

В ходе церемонии шаман обратился к светлым богам с просьбой ниспослать людям добра, мира и благополучия

Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ в субботу, 25 мая. Жителям Дальневосточной столицы показали, как получить благословение и попросить у богов плагополучия, сообщает ИА PrimaMedia.

На берегу собрались сотни горожан, чтобы приобщиться к самобытной культуре народа Саха. Стартовал праздник, который считается якутским Новым годом, с одного из самых важных национальных обрядов благословения – алгыс. Этот обряд состоит из нескольких частей – очищения, благословления и кумысопития. Шаман разжёг огонь и вместе с другими участниками церемонии обратился к светлым богам с просьбой ниспослать людям добра, мира и благополучия.

Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 7

Затем состоялись состязания по национальным видам спорта. Также гостей праздника ждали танцы, обряды и народные игры Якутии, праздничный концерт и национальный хоровод. В празднике принял участие и глава Владивостока Олег Гуменюк.

"Мы поддерживаем культурные связи с разными народами. Владивосток, как дальневосточная столица, всегда готов к проведению мероприятий, которые способствуют налаживанию взаимоотношений между регионами и народами", — подчеркнул глава города.

Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 7

Напомним, Ысыах — якутский весенне-летний праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы. Сопровождается обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Национальный якутский праздник встречи лета Ысыахна отметили на набережной ДВФУ. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 6

В столице Дальнего Востока праздник прошел в рамках V Тихоокеанского туристского форума, который собрал в ДВФУ на острове Русский представителей из разных регионов России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также гостей из ЮАР.