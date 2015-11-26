"Твоему автомобилю осталось недолго": шантажисты угрожают водителям Владивостока

Перевести деньги на карту или получить разбитую машину - перед таким выбором поставили жителей Нейбута

Шантажисты угрожают водителям Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Угрозы разбить автомобиль за отказ переводить деньги на карту получили владельцы автомобилей рядом с домом на Нейбута, 6 во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблик dps_vl.

Водители обнаружили напечатанные на принтере бумажки под дворниками своих автомобилей. В сообщении — требование перевести 500 рублей в обмен за сохранность авто, а также обещание, что некие "люди" найдут даже спрятанную от шантажистов машину.

В сообщении от злоумышленников сказано: "Здравствуй, мой дорогой друг. Я хочу сообщать тебе, что твоему прекрасному автомобилю осталось жить совсем недолго, т.к. в ближайшее время мы его разобьем. Если хочешь, чтобы твой автомобиль остался цел и не вредим, переведи в течение суток 500 р. на номер карты: 4276 5000 4469 0574. Если ты решишь спрятать машину, то знай, что гос номер ... будет находиться в списке до того момента, пока вашу машину не найдут наши люди. Хорошего дня!!!".

Читатели инстаграма предположили, что карта зарегистрирована на человека, не имеющего отношения к шантажистам, который когда-то продал ее в чужие руки.

Впрочем узнать имя собственника карты не представляется возможным, как и перевести на нее средства — банк не "узнает" такую карту. Вероятно, она уже заблокирована.