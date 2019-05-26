Веломарафон "Проба сил-2019" прошел на Русском острове возле Поспелово

Региональный веломарафон "Проба сил" завершился накануне на Русском острове в районе поселка Поспелово. Участниками стали любители велоспорта из Сибири и Дальнего Востока всех возрастов. Организатором выступила Федерация велоспорта и триатлона, сообщает ИА PrimaMedia.

Мероприятие началось с регистрации участников и получения номеров, а также проверки технического состояния велосипеда. К участию допускались все желающие, даже малыши младше 6 лет – для них выделили особую категорию "Карапузы". Участники младше 18 лет стартовали только в присутствии родителей или инструктора — тренера.

Первый осмотр круга прошёл в 11.00 для младшей категорий "Юноши 13+", "Девушки 13+", "Родня Большая, Малая" на дистанции 8 км.

– Данный круг — открывающий. Он самый короткий по дистанции и считается самым лёгким. Сейчас только начало сезона, ещё не все успели "раскататься", поэтому начинаем с чего-то попроще. Осенью пройдёт марафон "Момент истины", и он уже будет посложнее. Трассы каждый раз разные. В прошлом году проводили в районе Подножья, также на Русском острове,– рассказала представитель команды организаторов Виктория Журова.

Марафон открывали самые маленькие. Они проехали круг 8 км от старта на мысе Поспелова, ныряя под мост, вокруг батареи и обратно.

В 11.45 состоялось открытие соревнований. Участники выстроились на старте, тут же судьи провели награждение победителей и призеров в детских категориях.

Для взрослых длина круга гонки составила 25 километров, марафон — 50 км (два круга). Всего в соревнованиях было предусмотрено 18 категорий, в зависимости от возраста и длины дистанции.

Как ранее сообщил председатель городской федерации велоспорта и триатлона Юрий Чащин, главными целями проведения соревнований является развитие и популяризация велосипедного спорта, а также обмен опытом и общение велосипедистов Приморского края.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

26.05.2019