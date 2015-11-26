Силовики задержали крупного бизнесмена за миллионные хищения во Владивостоке

По версии следствия, он попался на махинациях в популярном центре отдыха
Это интересно 07:33
Силовики задержали крупного бизнесмена за миллионные хищения во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратура города Владивостока в ходе проверки законности использования муниципального имущества, переданного МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо", выявила существенные нарушения в деятельности бывшего руководителя предприятия.

Установлено, что в период с 2011 года указанное лицо, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, незаконно распоряжался денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за аренду имущества.

Так, вопреки интересам муниципального предприятия он вносил в кассу только часть денежных средств, которые получал от арендаторов имущества.

Действуя по указанной схеме, ему удалось незаконно похитить деньги, принадлежащие МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо". Это денежные средства в размере свыше 4,5 млн рублей, причинив материальный ущерб муниципальному предприятию.

По факту мошеннических действий при использовании муниципального имущества материалы проверки направлены прокурором города в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Бывший руководитель Парка культуры и отдыха задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и постановлением Советского районного суда г. Владивостока в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроле прокурора города.

бизнес (мелкий, средний, крупный) мошенничество

Для инициативных и энергичных: как сервисы Сбербанка помогают бизнесу

25 мая, 09:00

Прием, посвященный Дню российского предпринимательства, пройдет во Владивостоке

24 мая, 11:35

Кому в 2019 году нужна онлайн-касса

23 мая, 15:44
Для инициативных и энергичных: как сервисы Сбербанка помогают бизнесу
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia