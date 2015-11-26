По версии следствия, он попался на махинациях в популярном центре отдыха

Силовики задержали крупного бизнесмена за миллионные хищения во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратура города Владивостока в ходе проверки законности использования муниципального имущества, переданного МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо", выявила существенные нарушения в деятельности бывшего руководителя предприятия.

Установлено, что в период с 2011 года указанное лицо, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, незаконно распоряжался денежными средствами, переданными ему в качестве оплаты за аренду имущества.

Так, вопреки интересам муниципального предприятия он вносил в кассу только часть денежных средств, которые получал от арендаторов имущества.

Действуя по указанной схеме, ему удалось незаконно похитить деньги, принадлежащие МУПВ "Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо". Это денежные средства в размере свыше 4,5 млн рублей, причинив материальный ущерб муниципальному предприятию.

По факту мошеннических действий при использовании муниципального имущества материалы проверки направлены прокурором города в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Бывший руководитель Парка культуры и отдыха задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и постановлением Советского районного суда г. Владивостока в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроле прокурора города.