Тропические ливни и грозы идут на Приморье. Объявлены места наибольшей опасности

Метеорологи призывают население к бдительности, будет очень сильный дождь

Дождь. Фото: pixbay.com

В связи с выходом волнового циклона с Желтого моря на территорию Приморья ожидается резкое ухудшение погоды в период времени с 16.00 27 мая по 10.00 28 мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Маглипогода" пройдут дожди, временами сильные с количеством 20-45 мм и более за 6 часов и менее. На юге края пройдут сильные дожди, местами очень сильные с количеством 40-60 мм и более за 6 часов и менее. Местами возможны тропические ливни и грозы с количеством 50 мм за 3 часа и менее. Дожди будут сопровождаться усилением ветра до 15–22 м/с, местами до 25 м/с. На горных реках в южных районах местами возможен резкий подъём уровней воды.

Наиболее паводкоопасные места — это Находка, Партизанский район, Лазовский район и Ольгинский район. В этих районах ожидается наибольшее количество осадков за очень короткое время. Местами возможно выпадение 50 мм за 3 часа. Будьте бдительны! Советую в ночь с 27 на 28 мая отказаться от поездок в места с горной местностью. Есть вероятность резкого разлива горных рек. Днем 28 мая ожидается прекращение сильных дождей.





