6 лучших докладов с MEH для работников медиа

Необычные выступления для тех, кто устал от обычных – в материале ИА PrimaMedia

Популярная конференция MEH (Marketing, Edutainment, Humor) (18+) пройдет 14 июня в заключительный день Дальневосточного МедиаСаммита-2019 (12+). Фото: Предоставлено организаторами конференции MEH

Популярная конференция MEH (Marketing, Edutainment, Humor) (18+) пройдет 14 июня в заключительный день Дальневосточного МедиаСаммита-2019 (12+). Формат MEH не похож на привычную конференцию: доклады спикеров занимают не более 20 минут, в зале нет кофе-брейка и Wi-Fi – только полное погружение в медиа, много юмора. Необычные выступления с MEH для работников медиа – в материале ИА PrimaMedia.

Родригес будет жить ещё долго, а Facebook должен умереть

Российский журналист Андрей Коняев раскрывает голую правду взаимоотношений Facebook и медиа. Социальные сети создают впечатление корпораций добра, но на самом деле это волки в овечьей шкуре. Нам кажется что будущее, которое нам предложит Google и Facebook всегда будет бесплатным. Но это не так. С шутками и прибаутками Андрей Коняев объясняет, как медиа, сами того не замечая, превратились в придаток социальных сетей.



Андрей Коняев. Фото: Предоставлено организаторами конференции MEH

Боль и ненависть, которую мы заслужили

Михаил Калашников — венчурный инвестор в FunCubator, экс-директор по продуктам Sports.ru. Автор рассылки Media Skunk о светлом будущем и тёмном настоящем медиа. Михаил Калашников рассказывает, как работает чрезмерная реклама и за что мы ее заслужили. Рынок медиа и digital-рекламы растёт с каждым годом, но это изобилие не ведёт в рай. Напротив, все чувствуют себя в аду: площадки, рекламодатели и особенно пользователи.

Каково быть безработным

Гость МедиаСаммита-2017 Илья Красильщик рассказывает о жизни после "Медузы". Илья делится лайфхаками безработного человека и с юмором описывает сложившуюся картину на рынке труда в Москве. Работодатели делятся на две части: первая, которая имела несчастье сделать медиа и вторая, которая только хочет почувствовать, что это такое. Как человек, создавший медиа, Илья подробно рассказывает, почему этого не стоит делать всем подряд.



Илья Красильщик. Фото: Предоставлено организаторами конференции MEH

Как сделать убийцу "Тинькофф-журнала"

Максим Ильяхов из "Тинькофф-журнал" в свойственной ему манере рассказывает о контент маркетинге. Первое правило — сформировать команду опытных специалистов-копирайтеров. Второе — найти людей, ответственных за управление и дистрибьюцию. Это две главные части команды, формирующие исправный механизм. Максим останавливается на интересе читателей и на роли контент-плана в привлечении трафика. Спикер подмечает, что для широкого охвата аудитории необходима хорошая стартовая база в виде пассивного трафика, которая будет иметь большое количество посетителей сайта. Благодаря такой базе нарастить постоянную аудиторию проще, нежели продвигаться через другие ресурсы или трату денежных средств.

Как запустить худшее медиа в истории медиа

Никита Белоголовцев из Яндекс.Дзена делает то, за что обычно банит других: копипастить, рерайтить и публиковать джинсу прямо на сцене. На примере вымышленного медиа, Никита четко показывает насколько некачественным может быть медиа-контент. Копирование заголовков с последующей ссылкой на источник, копирование статьи без как-либо изменений, громкие заголовки в неинформативной статье, искажение фактов — все это с легкостью привлекает внимание, повышая количество кликов новости. Еще один пункт в этом море "искусства" — использование ненормативной лексики в статье, а также упоминание известных медийных личностей.

Некоторые любят посложнее

Адепт инфостиля since 2013 Людмила Сарычева развенчивает миф о том, что писать надо просто, и воздвигает новый. А вы только попробуйте не поверить. Ее идея основана на провокации людей, которая имеет цепной эффект. Провокация привлекает большее количество людей к материалу, а вместе с тем и привлекает больше сторонников автора. Людмила рекомендует подстраивать стиль языка под конечного читателя. Но есть оговорка: при таком подходе каждый столкнется с большим количеством критики.



Людмила Сарычева. Фото: Предоставлено организаторами конференции MEH

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит(12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект.

Любой желающий может посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать подходящий пакет участия.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет.