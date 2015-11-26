Отмена внутрисетевого роуминга, нововведения в аэропорту "Внуково" и совместные завещания

Cерьезные перемены в жизни будут у миллионов россиян с 1 июня. Фото: pixabay.com

Июнь как и любой другой месяц сулит серьезные перемены в жизни россиян. В очередной раз законодательство претерпит ряд изменений в важных секторах общественной жизни. Например, июнь принесет значительные изменения в жизнь автомобилистов, семей с детьми, владельцев иностранных счетов и любителей провести вечер перед телевизором,

Нет роумингу и "аналогу"

С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роуминг для сотовой связи внутри страны. Теперь оператор будет устанавливать одинаковые условия для всех своих абонентов. Таким образом, без разницы в каком городе находится человек. Однако на звонки в другую страну нововведения на распространяются.

Третий этап перехода на цифровое телевидение стартует 3 июня. Аналоговое вещание отключат в 35 регионах. Среди них, в частности, Алтайский, Краснодарский, Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская и Калининградская области. Четвертый завершающий этап по переходу на цифровое ТВ начнется 14 октября 2019 года.

Семь

Серьезные перемены ждут семейные пары. Прежде всего, родителей, получающих ежемесячные выплаты на детей. Теперь они смогут снять деньги по месту жительства. Новый закон заработает с 1 июня 2019 года. Мамам и папам обязательно нужно будет известить соцзащиту (если один ребенок в семье) или пенсионный фонд (если родился или усыновлен второй ребенок) об изменении места проживания. В среднем ежемесячный размер выплаты составляет 11,2 тысячи рублей.

С 1 июня семейным парам можно составлять совместное завещание и убирать из него законных наследников без указания причин. Таким образом муж с женой смогут завещать общее имущество тому, кого они считают достойным. Однако нововведение не распространяется на несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и нетрудоспособных родителей. Аннулировать совместное завещание может развод, завещание "на стороне" или смерть одного из супругов – в таком случае вторая сторона может оспорить документ.

Капитал

1 июня стартует третий этап "амнистии капиталов". Физлица смогу добровольно задекларировать активы и счета. Причем государство дает гарантии на это.

Отметим, что "Амнистия капиталов" будет действовать в том случае, если вклады будут переведены в российские банки до подачи деклараций о зарубежных активах и если заявитель в течение 6 месяцев исключится из иностранных реестров компаний и перерегистрируется в российских офшорах в Калининградской области и Приморском крае.

Автомобили

Также с 1 июня вступает в силу Постановление Правительства РФ об обновленном порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Эксперты говорят, что без разрешения нельзя будет установить на автомобиль фаркоп, силовой бампер или экспедиционный багажник на крыше, а также газобаллонное оборудование. За тюнинг без разрешения водитель может поплатиться штрафом.

Таким образом, привычный образ жизни изменится для миллионов россиян.