Герман Зверев: У литературного и рыбацкого сообществ Дальнего Востока – общая ДНК

Президент ведущего объединения рыбопромышленников страны – о фестивале ЛиТР, героях современной культуры и внутреннем освоении России

Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Фото: ИА PrimaMedia

Участие представителей большого бизнеса в качестве спикеров стало одним из новшеств фестиваля "Литература Тихоокеанской России" 2019 года (ЛиТР, прошел 16-18 мая во Владивостоке). Корр. ИА PrimaMedia побеседовал с президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германом Зверевым о самом фестивале, героях современной культуры, миссии бизнеса, сериале "Игра престолов" и внутреннем освоении России.

— ВАРПЭ выступает партнером фестиваля "Литература Тихоокеанской России" с 2018 года. В каждом случае это какое-то ситуативное решение или, допустим, речь идет о миссии бизнеса, который объединяет ассоциация?

— Здесь совпадают генетические коды рыбацкого и литературного сообществ. В первой трети прошлого века была создана организация "Управление рыбных промыслов Дальнего Востока". В этом управлении 8 лет работал — сначала младшим инспектором, потом инспектором, потом начальником отдела охраны рыбных запасов — человек, который является одним из родоначальников дальневосточной литературы и литературного жанра нон-фикшн. Это был Владимир Клавдиевич Арсеньев. Кстати говоря, его служебная квартира располагалась по адресу ул. Петра Великого, 2. Сегодня там находится территориальное управление Росрыболовства.

Арсеньев – точка пересечения рыбацкого и литературного сообществ Дальнего Востока, наша общая ДНК.

— А вообще, по вашему мнению, насколько бизнес должен сегодня подключаться к решению государственных задач, в частности, касающихся развития Дальнего Востока?

— Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. История цивилизации, история любого общества показывает, что зацикленность исключительно на бухгалтерском балансе – это путь к энтропии и упадку. Участие бизнеса в освоении отдаленных территорий проявляется не в форме некоей "нагрузки" или дополнительного "домашнего задания". Нет. Бизнес, создавая новые предприятия, новые рабочие места, тем самым развивает территорию, решает государственные задачи.

И в этом его предназначение – создавать. Например, сегодня в Петропавловске-Камчатском несколько наших предприятий строят новые береговые рыбоперерабатывающие заводы. Проекты большие, сложные, рисковые. Как быстро они окупятся? Не быстро, не за 2 года и даже не за 5-6 лет.

Поэтому участие бизнеса в реализации государственных программ проявляется очень просто: долгосрочные инвестиционные проекты — это и есть развитие государства.

— И все-таки, "восточный вектор" России — это больше про деньги, инвестиции? Или же здесь есть что-то еще?

— Когда проект Транссиба делали в 1891 году — это же не про деньги было. Я даже не знаю, когда Транссиб окупился и, сложно сказать, окупился ли вообще? Но эта магистраль связала центральные европейские регионы страны с Дальним Востоком. Этому импульсу второй половины позапрошлого века предшествовали и другие. Первый такой импульс был в XVI веке — это поход Ермака, потом XVII век — Ерофей Хабаров, Семен Дежнев, и потом уже XIX век.

Все территориальное приращение России — оно шло куда? На восток. Восток — это естественное пространство, которое Россия осваивала, колонизировала. И вообще, об этом еще Ключевский писал: вся история России есть история внутренней колонизации, то есть — внутреннего освоения.

— А сегодня для этого очередного освоения Дальнего Востока, привлечения сюда населения хватит одних рабочих мест, зарплат? Или же понадобится еще какая-нибудь романтика?

— Ничто так не окрыляет, как твердая почва под ногами. Людям хочется перспективы, развития и самореализации. Плюс к этому — комфорта, комфортной окружающей среды.

Если здесь слово "самореализация" подходит под то, что вы называете романтикой… Наверное, подходит, потому что в советское время романтики — это были те люди, которые не могли реализоваться в той социальной иерархии, в тех городах, где они жили. И эти люди на целине, в других новых географических пространствах, на Дальнем Востоке себя реализовывали.

Здесь и демография. Послевоенный бум рождаемости привел к тому, что в 50-60-е годы прошлого века количество молодого населения в Советском Союзе было очень большим. Мои родители, например, приехали жить на Камчатку, когда отцу было 26 лет, а маме — 23 года, и таких были миллионы. А вот сейчас люди такого возраста, к сожалению, пока не видят себя на Дальнем Востоке. В советский период существовала разветвленная система материального стимулирования через "северные надбавки". Это также работало на закрепление населения. Сейчас такого нет, а пенсионная реформа, с моей точки зрения, в принципе не учитывает специфику Дальнего Востока и перпендикулярна задачам его освоения.

— А может быть, не хватает героев, образцов для подражания? Вот и тема фестиваля ЛиТР – "Новые герои новой России". Такой герой — это может быть какой-то идеальный персонаж или же эти герои уже среди нас?

— Я считаю, что попытка заковать литературное понятие "герой нашего времени" в некие сословные, в некие профессиональные стандарты — наивна. На дискуссии во время открытия ЛиТР руководитель дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова верно заметила, что женский образ может стать "героем новой России". Вообще, в русской литературе именно женский образ был самым сильным и ярким, начиная с "Евгения Онегина". Я имею в виду Татьяну Ларину, потому что сам Евгений Онегин — посредственность. Такой завсегдатай ночных клубов, на "порше" разъезжающий, кальян покуривающий.

А в чем сила женского образа в литературе? Мужчина в русской литературе был встроен в социальную иерархию, тем самым — был несвободен. А женщина — она была вне этой системы, и поэтому она могла себе позволить себе другой стиль поведения.

Или возьмите "Игру престолов" — самый впечатляющий культурологический феномен последнего десятилетия. Дейенерис Таргариен, Серсея, Арья, Санса — именно они являются сюжетообразующими образами сериала.

— А если еще поговорить о фестивале ЛиТР, то на нем были и представители литературных кругов стран АТР. Получится сделать фестиваль международным?

— Литература — это контактная зона. И Дальний Восток — это тоже контактная зона. Это точка взаимодействия нескольких цивилизаций — географических, исторических. Поэтому я думаю, что участие литературного сообщества Китая, Японии, Кореи будет расти.

И совсем не случайно, что литературный фестиваль у нас на Дальнем Востоке проходил одновременно с Каннским кинофестивалем. Я думаю, что у нашего фестиваля будет та же судьба, что и у Каннского кинофестиваля, который, как вы помните, зарождался в послевоенное время в разрушенной Европе и казался совершенно непонятным: "Зачем? Какое кино? Тут только-только люди выбираются из последствий страшной войны!" Но оказалось, что Канны стали маркером послевоенной европейской цивилизации.

Мне кажется, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" тоже имеет все шансы стать подобным маркером.

— И последний вопрос: кто из принимающих участие в фестивале российских авторов лично вам близок, интересен?

— Я бы говорил не только о писателях, а вообще об участниках нынешнего фестиваля. Здесь был главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров – человек, заслуживающий громадного уважения.

Из писателей этого фестиваля — Андрей Геласимов. Почти что наш, дальневосточный, он из Якутска. Были и другие, тоже яркие. Прочитал позавчера книжку Юрия Полякова, которую он презентовал на фестивале. Прилепин — тоже интересный писатель. Но все-таки мне ближе всего Андрей Геласимов.

От ИА PrimaMedia отметим, что в этом году участие в фестивале "Литература Тихоокеанской России" впервые приняли участие люди "федерального масштаба", непосредственно причастные к формированию идеологии значительной части бизнес-сообщества и государственной политики в области развития Дальнего Востока и культуры. Речь идет о таких участниках, как президент ВАРПЭ Герман Зверев, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, председатель Национальной ассоциации драматургов, председатель Общественного совета при министерстве культуры РФ Юрий Поляков и другие.

Справка: фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер фестиваля — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Крылья" фестиваля — авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.