Названы районы Приморья, которые может затопить

Реки могут выйти из берегов на 0,7-1,5 метра
Общество 11:08
Наводнение. Фото: ИА PrimaMedia

Ливень, который обрушится на Приморье в ночь на 28 мая, может спровоцировать выход рек из берегов на 0,7-1,5 метра. Наиболее паводкоопасные районы с возможными резкими подъемами уровня воды на малых водотоках и подтоплениями низких мест – Хасанский, Октябрьский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, Уссурийский городской округ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

При угрозе подтопления необходимо:

– заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

– принять предупредительные меры – создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

– очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

– освободить подвалы от имущества и продовольствия;

– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

– не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

– перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

– окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками

– не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

– перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

– проветрите помещения и просушите вещи;

– не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

– не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

– проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

– не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

– организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.

циклон наводнение дождь, ливень

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