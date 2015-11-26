В МЧС раскрыли подробности большого пожара на судне в Приморье

Пожарные только лишь спустя 14 часов ликвидировали открытое горение на судне
Это интересно 11:10
Загоревшийся траулер. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные спустя 14 часов ликвидировали открытое горение на судне, стоящем у причальной стенки в поселке Преображение в Приморье. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

26 мая в 11.40 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что у причальной стенки произошел пожар на Большом морозильном рыболовном траулере. Пожарные расчеты прибыли по указанному адресу спустя 3 минуты. В 18.46 пожар был локализован на общей площади 500 кв. метров.

Открытое горение на траулере в посёлке Преображение ликвидировано в 00.59.

Сейчас пожарные вместе со специалистами осматривают трюм, внутренние помещения судна на предмет возможности возникновения новых возгораний. Остаются отдельно тлеющие участки, которые при обнаружении незамедлительно ликвидируются.

судно морское, речное торговое пожар

В Приморье пожарные 14 часов тушили загоревшийся траулер

09:47

Пожар вспыхнул на ремонтируемом судне в Приморье

24 мая, 10:38

"Дальморепродукт" из-за финансовых проблем сдал все свои суда в аренду

16 мая, 17:44
Компания "Ратимир" завоевала три золота в конкурсе международной выставки "АмурЭкспоФорум"
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia