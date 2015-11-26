Профсоюзы взяли курс на справедливую экономику

Участники X съезда ФНПР из Приморья поделились мнениями о форуме
Общество 11:32
Участники X съезда ФНПР. Фото: пресс-служба ФППК

Обязательная индексация зарплат на уровень инфляции для предприятий всех видов собственности, введение нулевой ставки НДФЛ на доходы населения в размере прожиточного минимума и ниже, привязка минимального размера оплаты труда к минимальному потребительскому бюджету вместо прожиточного минимума – благодаря этим ключевым решениям X съезд ФНПР войдет в историю профдвижения страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Съезд проходил в Москве 20-22 мая. Среди 654 делегатов и приглашенных участников были и профлидеры Приморья. Чем запомнилась работа на главном профсоюзном форуме?

"На съезде присутствовали все главные социальные партнеры и работодатели, и власть. Президент приветствовал делегатов и признал, что многие решения в стране принимаются с подачи профсоюзов, хотя это не всегда афишируется. И тот факт, что сразу после участия в съезде Владимир Путин провел рабочее совещание с правительством, акцентировав внимание на профсоюзных предложениях, говорит о многом. Для нас примечательно, что президент подчеркнул важность работы трехсторонних комиссий. Федерация профсоюзов Приморья этому направлению уделяет большое внимание. У нас они действуют в каждом муниципальном образовании.

Высоко оценил практику взаимодействия с профсоюзами и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил лидерам отраслевых профсоюзов активнее работать с профильными комитетами российского парламента, чтобы принимаемые законы оценивались, прежде всего, экспертным профсоюзным сообществом. Мы оперативно получаем информацию о законах от нашего профсоюзного депутата Виктора Пинского. Вместе неоднократно спасали предприятия и работников отдельных отраслей края", — отметил председатель ФППК Владимир Исаков.

Председатель ФППК Владимир Исаков (слева)

Председатель ФППК Владимир Исаков (слева). Фото: пресс-служба ФППК

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш считает важным проецировать все принятые решения по социальному партнерству в регионы, донести до них позицию президента, который призвал власти на местах активизировать работу в связке "власть-работодатели-профсоюз".

"От коллег из других регионов знаю, как по-разному складывается это взаимодействие. Даже когда губернаторы поддерживают профсоюзы, руководители профильных департаментов не всегда разделяют их точку зрения. Очень часто приходится перебарывать сопротивление и убеждать, что профсоюзы на самом деле не враги, а партнеры", — сказала лидер профсоюза работников образования региона.

Так, в Приморье, по словам Ирины Мариш, за последние 7 лет сменилось семь руководителей департамента образования.

"Каждый раз приходится заново выстраивать отношения, доносить позицию профсоюза по наболевшим вопросам, убеждать, почти добиваться принятия нужных решений, и тут — новая смена власти, и все начинается сначала. Сейчас профильный департамент краевой администрации возглавила Наталья Валерьевна Бондаренко. Очень надеюсь, что у нас сложится конструктивный диалог", — сказала Мариш.

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш. Фото: пресс-служба ФППК

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь отметила важность принятия резолюции об организационном и кадровом укреплении профсоюзов, в том числе принятую на съезде поправку о "карманных" профорганизациях, которые создают сами работодатели. О проблеме она знает не понаслышке: в крупнейшем теплоснабжающем предприятии края экс-руководителем был создан такой профсоюз, вступать в который работников принуждали под давлением, уничтожая действующую профорганизацию и ее активистов.

Не менее важный документ, по ее словам, — резолюция по охране труда. В ней — требования профсоюзов создать единый орган по учету несчастных случаев на рабочих местах, усилить функции и влияние профсоюзных уполномоченных и внести изменения в методику спецоценки условий труда.

"Больше всего жалоб от работников отрасли после зарплатного вопроса связано с отменой льгот и компенсаций "вредникам" из-за изменившихся стандартов СОУТ. Методику нужно пересмотреть", — убеждена Светлана Кожухарь.

Участники X съезда ФНПР

Участники X съезда ФНПР. Фото: пресс-служба ФППК

Ее поддерживает коллега, делегат съезда от Приморья, председатель профорганизации ААК "Прогресс" Андрей Никулин, который, кстати, как один из лучших лидеров страны работал в президиуме съезда.

"Несовершенство законодательства в этом вопросе и его неоднозначное трактование уже ведет к большим потерям для работников, у которых забирают дополнительные отпуска, доплаты, спецпитание. При том, что люди продолжают трудиться в прежних условиях, которые с изменением стандартов лучше не стали. Это несправедливо", — считает профлидер "Прогресса".

Отметил Андрей Никулин и решения о минимальном размере оплаты труда. Напомним, съезд потребовал установить МРОТ на уровне минимального потребительского бюджета, а минимальные тарифные ставки — на уровне не ниже МРОТ. Это крайне больной вопрос в переговорах с работодателями любых отраслей.

Участники X съезда ФНПР

Участники X съезда ФНПР. Фото: пресс-служба ФППК

Лидер профсоюза работников связи Приморья Александр Савкин акцентировал внимание на выступлении председателя ЦК отраслевого профобъединения связистов России Анатолия Назейкина об участии профсоюзов в управлении предприятиями. Сегодня, в эпоху акционирования и смены форм собственности, это особенно актуально, но часто вызывает сопротивление собственников.

"Конкретный пример — нежелание руководства "Почты России" включить в состав Совета директоров представителя профсоюза, несмотря на то, что это определено законом об акционировании предприятия. Отраслевой профсоюз видит в этом стремление сделать финансово-хозяйственную деятельность учреждения не совсем прозрачной", — сказал Александр Савкин.

Председатель ФППК Владимир Исаков, депутат ГД от РФ Виктор Пинский, лидер профсоюза работников связи Приморья Александр Савкин

Председатель ФППК Владимир Исаков, депутат ГД от РФ Виктор Пинский, лидер профсоюза работников связи Приморья Александр Савкин. Фото: пресс-служба ФППК

Кроме того, на съезде Анатолий Назейкин передал председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой защитить сельских почтальонов. Дело в том, что с 1 января этого года повышены пенсии работникам на селе, фактически повышение двойное: за счет индексации пенсии неработающим на 7,05% и за счет увеличенной на 25% фиксированной выплаты тем, кто проработал на селе не менее 30 лет. Минтруд опубликовал список профессий, которым полагается эта надбавка. В него включены агрономы, водители, агротехники, учителя, фельдшеры и так далее. Но сельские почтальоны в этот список не попали! Володин тут же дал ход этому вопросу. В профильные комитеты письмо направлено. Данную проблему надо решать.

Говорили на X съезде и о кадровом резерве, омоложении рядов, в том числе среди руководства профсоюзами. Шмаков признал, что в организации наблюдается тенденция старения: 33% профлидеров старше 65 лет, еще 27% — предпенсионеры.

"Действительно, на съезде было мало молодых лиц. Так, из Молодежного совета ФНПР только несколько человек были делегатами, все остальные — приглашенными. Это означает, что нас, молодых профактивистов, до сих пор не допускают к участию в принятии важных стратегических решений. А ведь мы готовы к серьезным, ответственным заданиям по всем направлениям — будь то организационная, правовая или информационная работа", — считает председатель Молодежного совета ФППК Дмитрий Зайнуллов.

Председатель Молодежного совета ФППК Дмитрий Зайнуллов

Председатель Молодежного совета ФППК Дмитрий Зайнуллов. Фото: пресс-служба ФППК


Не обошли стороной на съезде и финансовую политику профсоюзов.

"Главный вектор — на укрепление финансовой дисциплины в профсоюзных организациях, чтобы сделать их еще более сильными и эффективными. В этой связи возрастает роль контрольно-ревизионных комиссий, с чем я, как главный бухгалтер, абсолютно согласна. Они не должны работать номинально. Их функция — контролировать, помогать и укреплять финансовую базу профорганизаций", — отметила руководитель департамента финансов ФППК, член Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР Вера Тарасова.

Руководитель департамента финансов ФППК, член Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР Вера Тарасова

Руководитель департамента финансов ФППК, член Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР Вера Тарасова. Фото: пресс-служба ФППК

"На съезде были представители международных профсоюзов, которые отмечали важность совместной работы во благо людей труда во всем мире и подчеркивали активность ФНПР и лично Михаила Шмакова, — рассказала заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева. — Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили отметил, что игнорирование требований профсоюзов дает рождение движения желтых жилетов. И об этом должно задуматься правительство каждой страны!"

X съезд ФНПР принял 13 резолюций, в том числе о достойной заработной плате работающих россиян, реформировании системы соцстраха, социальной защите членов профсоюзов, комплексном развитии Российского Севера. Делегаты обсудили и приняли программу действий профсоюзов на ближайшие пять лет "За справедливую экономику". Выбрали лидера организации и его заместителей, членов Генсовета, Исполкома, секретариата и Контрольно-ревизионной комиссии.

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