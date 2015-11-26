Профсоюзы взяли курс на справедливую экономику

Участники X съезда ФНПР из Приморья поделились мнениями о форуме

Участники X съезда ФНПР. Фото: пресс-служба ФППК

Обязательная индексация зарплат на уровень инфляции для предприятий всех видов собственности, введение нулевой ставки НДФЛ на доходы населения в размере прожиточного минимума и ниже, привязка минимального размера оплаты труда к минимальному потребительскому бюджету вместо прожиточного минимума – благодаря этим ключевым решениям X съезд ФНПР войдет в историю профдвижения страны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Съезд проходил в Москве 20-22 мая. Среди 654 делегатов и приглашенных участников были и профлидеры Приморья. Чем запомнилась работа на главном профсоюзном форуме?

"На съезде присутствовали все главные социальные партнеры и работодатели, и власть. Президент приветствовал делегатов и признал, что многие решения в стране принимаются с подачи профсоюзов, хотя это не всегда афишируется. И тот факт, что сразу после участия в съезде Владимир Путин провел рабочее совещание с правительством, акцентировав внимание на профсоюзных предложениях, говорит о многом. Для нас примечательно, что президент подчеркнул важность работы трехсторонних комиссий. Федерация профсоюзов Приморья этому направлению уделяет большое внимание. У нас они действуют в каждом муниципальном образовании.

Высоко оценил практику взаимодействия с профсоюзами и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил лидерам отраслевых профсоюзов активнее работать с профильными комитетами российского парламента, чтобы принимаемые законы оценивались, прежде всего, экспертным профсоюзным сообществом. Мы оперативно получаем информацию о законах от нашего профсоюзного депутата Виктора Пинского. Вместе неоднократно спасали предприятия и работников отдельных отраслей края", — отметил председатель ФППК Владимир Исаков.



Председатель ФППК Владимир Исаков (слева). Фото: пресс-служба ФППК

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш считает важным проецировать все принятые решения по социальному партнерству в регионы, донести до них позицию президента, который призвал власти на местах активизировать работу в связке "власть-работодатели-профсоюз".

"От коллег из других регионов знаю, как по-разному складывается это взаимодействие. Даже когда губернаторы поддерживают профсоюзы, руководители профильных департаментов не всегда разделяют их точку зрения. Очень часто приходится перебарывать сопротивление и убеждать, что профсоюзы на самом деле не враги, а партнеры", — сказала лидер профсоюза работников образования региона.

Так, в Приморье, по словам Ирины Мариш, за последние 7 лет сменилось семь руководителей департамента образования.

"Каждый раз приходится заново выстраивать отношения, доносить позицию профсоюза по наболевшим вопросам, убеждать, почти добиваться принятия нужных решений, и тут — новая смена власти, и все начинается сначала. Сейчас профильный департамент краевой администрации возглавила Наталья Валерьевна Бондаренко. Очень надеюсь, что у нас сложится конструктивный диалог", — сказала Мариш.



Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш. Фото: пресс-служба ФППК

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь отметила важность принятия резолюции об организационном и кадровом укреплении профсоюзов, в том числе принятую на съезде поправку о "карманных" профорганизациях, которые создают сами работодатели. О проблеме она знает не понаслышке: в крупнейшем теплоснабжающем предприятии края экс-руководителем был создан такой профсоюз, вступать в который работников принуждали под давлением, уничтожая действующую профорганизацию и ее активистов.

Не менее важный документ, по ее словам, — резолюция по охране труда. В ней — требования профсоюзов создать единый орган по учету несчастных случаев на рабочих местах, усилить функции и влияние профсоюзных уполномоченных и внести изменения в методику спецоценки условий труда.

"Больше всего жалоб от работников отрасли после зарплатного вопроса связано с отменой льгот и компенсаций "вредникам" из-за изменившихся стандартов СОУТ. Методику нужно пересмотреть", — убеждена Светлана Кожухарь.



Участники X съезда ФНПР. Фото: пресс-служба ФППК

Ее поддерживает коллега, делегат съезда от Приморья, председатель профорганизации ААК "Прогресс" Андрей Никулин, который, кстати, как один из лучших лидеров страны работал в президиуме съезда.

"Несовершенство законодательства в этом вопросе и его неоднозначное трактование уже ведет к большим потерям для работников, у которых забирают дополнительные отпуска, доплаты, спецпитание. При том, что люди продолжают трудиться в прежних условиях, которые с изменением стандартов лучше не стали. Это несправедливо", — считает профлидер "Прогресса".

Отметил Андрей Никулин и решения о минимальном размере оплаты труда. Напомним, съезд потребовал установить МРОТ на уровне минимального потребительского бюджета, а минимальные тарифные ставки — на уровне не ниже МРОТ. Это крайне больной вопрос в переговорах с работодателями любых отраслей.



Участники X съезда ФНПР. Фото: пресс-служба ФППК

Лидер профсоюза работников связи Приморья Александр Савкин акцентировал внимание на выступлении председателя ЦК отраслевого профобъединения связистов России Анатолия Назейкина об участии профсоюзов в управлении предприятиями. Сегодня, в эпоху акционирования и смены форм собственности, это особенно актуально, но часто вызывает сопротивление собственников.

"Конкретный пример — нежелание руководства "Почты России" включить в состав Совета директоров представителя профсоюза, несмотря на то, что это определено законом об акционировании предприятия. Отраслевой профсоюз видит в этом стремление сделать финансово-хозяйственную деятельность учреждения не совсем прозрачной", — сказал Александр Савкин.



Председатель ФППК Владимир Исаков, депутат ГД от РФ Виктор Пинский, лидер профсоюза работников связи Приморья Александр Савкин. Фото: пресс-служба ФППК

Кроме того, на съезде Анатолий Назейкин передал председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой защитить сельских почтальонов. Дело в том, что с 1 января этого года повышены пенсии работникам на селе, фактически повышение двойное: за счет индексации пенсии неработающим на 7,05% и за счет увеличенной на 25% фиксированной выплаты тем, кто проработал на селе не менее 30 лет. Минтруд опубликовал список профессий, которым полагается эта надбавка. В него включены агрономы, водители, агротехники, учителя, фельдшеры и так далее. Но сельские почтальоны в этот список не попали! Володин тут же дал ход этому вопросу. В профильные комитеты письмо направлено. Данную проблему надо решать.

Говорили на X съезде и о кадровом резерве, омоложении рядов, в том числе среди руководства профсоюзами. Шмаков признал, что в организации наблюдается тенденция старения: 33% профлидеров старше 65 лет, еще 27% — предпенсионеры.

"Действительно, на съезде было мало молодых лиц. Так, из Молодежного совета ФНПР только несколько человек были делегатами, все остальные — приглашенными. Это означает, что нас, молодых профактивистов, до сих пор не допускают к участию в принятии важных стратегических решений. А ведь мы готовы к серьезным, ответственным заданиям по всем направлениям — будь то организационная, правовая или информационная работа", — считает председатель Молодежного совета ФППК Дмитрий Зайнуллов.



Председатель Молодежного совета ФППК Дмитрий Зайнуллов. Фото: пресс-служба ФППК



Не обошли стороной на съезде и финансовую политику профсоюзов.

"Главный вектор — на укрепление финансовой дисциплины в профсоюзных организациях, чтобы сделать их еще более сильными и эффективными. В этой связи возрастает роль контрольно-ревизионных комиссий, с чем я, как главный бухгалтер, абсолютно согласна. Они не должны работать номинально. Их функция — контролировать, помогать и укреплять финансовую базу профорганизаций", — отметила руководитель департамента финансов ФППК, член Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР Вера Тарасова.



Руководитель департамента финансов ФППК, член Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР Вера Тарасова. Фото: пресс-служба ФППК

"На съезде были представители международных профсоюзов, которые отмечали важность совместной работы во благо людей труда во всем мире и подчеркивали активность ФНПР и лично Михаила Шмакова, — рассказала заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева. — Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили отметил, что игнорирование требований профсоюзов дает рождение движения желтых жилетов. И об этом должно задуматься правительство каждой страны!"

X съезд ФНПР принял 13 резолюций, в том числе о достойной заработной плате работающих россиян, реформировании системы соцстраха, социальной защите членов профсоюзов, комплексном развитии Российского Севера. Делегаты обсудили и приняли программу действий профсоюзов на ближайшие пять лет "За справедливую экономику". Выбрали лидера организации и его заместителей, членов Генсовета, Исполкома, секретариата и Контрольно-ревизионной комиссии.