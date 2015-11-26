Евгений Костюков: "Умному городу" в Приморье нужно помочь законами и вниманием власти

Депутат ЗСПК поделился с ИА PrimaMedia своими мыслями по поводу внедрения нужных региону цифровых технологий

Депутат ЗСПК Евгений Костюков перед началом форума. Фото: предоставлено Е. Костюковым

На прошлой неделе во Владивостоке прошел Бизнес-форум Smart City&Region: "Цифровые технологии на пути к "умной стране", серию которых в 2019 году проводит информационная группа ComNews в восьми регионах России, включая Приморский край. Среди приглашенных участников владивостокского форума был и депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков, который не первый год занимается вопросами внедрения в ЖКХ Приморья энергосберегающих и цифровых технологий, таких, как "Умный город". По окончании мероприятия корр. ИА PrimaMedia попросил законодателя поделиться своими мыслями по поводу того, каким образом технологии "Умного города" могут помочь приморцам.

Состоялся продуктивный диалог между федеральными органами власти и структурами управления нацпроектом " Цифровая экономика РФ" с одной стороны и региональной властью и администрацией Владивостока с другой, отметил депутат, оценивая прошедший бизнес-форум в целом.

— На примере таких городов как Москва, Белгород и другие, мы увидели, как работает система "Умный город", оценили возможности программы "Цифровая экономика" для развития городской и региональной инфраструктуры. Обсудили возможности создания государственно-частных партнерств при внедрении системы "Умный город" в конкретном городе, — рассказал Евгений Костюков.

Внедрение решений "Умный город" во все сферы городской жизни позволит повысить уровень безопасности и сократить расходы на управление жилищно-коммунальным хозяйством, улучшит облик города и экологию в нем, отметил депутат.

Особенно стоит обратить внимание на то, что применение интеллектуальных систем учета позволяет сформировать гибкую тарифную политику с использованием данных по фактическому потреблению, а это в свою очередь приводит к сокращению потребления энергоресурсов. И это значимо для каждого жителя города, — сказал Евгений Костюков. — Не все это понимают, но элементы системы "Умный город" уже проникают в нашу жизнь. Это и электронные очереди в поликлиниках, и наши многофункциональные центы (МФЦ), и система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Всё это уже работает в Приморье.

Следующим шагом, по мнению депутат, должно стать широкое внедрение интеллектуальных систем в сферу ЖКХ. Откровенно говоря, не все это приветствуют, особенно ресурсоснабжающие предприятия, но для населения автоматизация всех процессов учета и оплат услуг ЖКХ – как раз то, что нужно. В городах, где это есть, население за услуги ЖКХ платит значительно меньше.

— Для того чтобы система "Умный город" заработала в Приморье, есть все предпосылки: есть население, которое хочет получать качественные и недорогие услуги ЖКХ, которое хочет жить в комфортных условиях; есть бизнес, который готов эти услуги предоставлять и у которого есть успешный опыт в этом. Осталось только убедить в этом чиновников. Но именно здесь и возникает загвоздка, — заострил проблему Евгений Костюков. — Необходимо, прежде всего, этим просто заняться. Обратить на это внимание. Необходимо доработать соответствующие региональные законы. Элементарно исполнять их. Чтоб не повторилась ситуация с региональным законом об энергосбережении, исполнение которого я контролирую на протяжении трех лет. Чиновники на местах должны быть заинтересованы и во внедрении систем энергосбережения и во внедрение интеллектуальных систем "Умный город", поскольку то и другое во благо жителям края.

Напомним, являясь членом комитета ЗСПК по экономической политике и собственности, Евгений Костюков уделяет большое внимание вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий и организаций. Одним из основных направлений в этой деятельности является контроль над исполнением государственной программы "Энергосбережение, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2020 годы, реализуемой в рамках федерального закона №261 "Об энергосбережении и энергоэффективности".

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