Фалаза реально горит?

Речь идет о популярном у приморцев и других россиян туристическом направлении

Шикарные виды предстают перед взором тех, кто покорил Фалазу. Фото: ИА PrimaMedia

Предложениями подняться на одну из самых популярных возвышенностей края — гору Фалаза (Литовка) завалены электронные доски объявлений. Десятки туристов каждые выходные покоряют это направление. Тем тревожнее прозвучало сообщение местных жителей о том, что "Фалаза горит уже сутки, а к ней только сейчас начали приближаться пожарные", сообщает ИА PrimaMedia.

О том, что происходит в популярном туристическом месте на своей персональной странице в Facebook сообщил житель села Анисимовка Сергей Куречко.

— Фалаза давно не горела. А тут утром воскресенья полыхнуло в верховьях ручья Смольный, это подножье горы. Потом все быстро пошло вверх. Загорелись кедры, а они вспыхивают как спички. Всю ночь зарево было видно, да и сейчас гора дымится как вулкан. Очень жарко, ветер сильный. Еще до обеда местные жители позвонили в авиалесоохрану, но никого нет было до сегодняшнего дня. В понедельник были замечены "буханки", вероятно, той самой авиалесоохраны. Местная добровольная дружина, в которую я вхожу, нередко помогает в тушении пожаров. Но мы просто не в силах справиться с таким огнем. У нас ни какого инвентаря кроме трех воздуходуек, — отметил Сергей Куречко сегодня в разговоре с корр. агентства.

Тем не менее информацию о пожаре на Фалазе в региональном управлении МЧС опровергли, отметив, что на проверку фейковых сообщений затрачивают колоссальное количество сил и ресурсов спасателей.

— Никаких сообщений о возгораниях и пожарах в указанном районе службой ЕДДС зафиксировано не было. По данным спутника, который совершает около 5-7 пролетов в сутки, также не было выявлено никаких термоточек, которые бы стали основанием для вынесения решения о проверке данных термоточек, — пояснил руководитель пресс-службы Михаил Исаметов.

Тем не менее, в редакцию продолжили поступать сообщения о горящей туристической достопримечательности края. Информацию подтвердили и проводники приморских турфирм, которые регулярно отправляются с туристами в пешие походы на Фалазу и другие возвышенности.

"Все горит, и очень сильно", — отметили в агентстве внутреннего туризма "Хорус".

"Да, пожар действительно есть. На его тушение выехала лесоохрана", — сообщили другие проводники на Фалазу.



инфографика. Фото: ИА PrimaMedia

Не скрывают факт возгорания и на прямой линии лесной охраны на едином номере телефона 8-800-100-94-00.

— На горе Фалаза со вчерашнего дня действует лесной пожар, там люди работают, — подтвердил оператор.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

Справка. Гора Фалаза (Литовка) — одна из самых по-настоящему доступных для обывателя вершин Приморского края — вторая из трех главных вершин Ливадийского хребта Сихотэ-Алиня. Несмотря на свою внушительную высоту в 1279 метров, она привлекает множество даже неподготовленных туристов. Не в последнюю очередь потому, что у подножия есть турбазы с домиками, банями, каминами, душем и прочими удобствами, где можно остаться на ночь. Еще одно существенное преимущество Фалазы — при восхождении на нее практически невозможно потеряться или заблудиться. Круглый год тропы к ней очень хорошо протоптаны и заметны. Круглый год и летом, и зимой сотни туристов не отказывают себе в удовольствии подняться на Фалазу и полюбоваться животписным захватывающим видом с ее вершины. Гора такж является одним из самых популярных мест среди скайраннеров и любителей экстремальных видов спорта. Здесь проводятся мультиспортивная гонка "Falaza Challenge" и соревнования по горному бегу "Январские обгонялки", привлекающие спортсменов из Приморья и соседних регионов.

Старое название горы "Фалаза" — китайское, состоит из компонентов: "фоу" (холм), "ла" (груда камней), "цзы" (суффикс).