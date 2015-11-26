Многомиллионная "бизнес-империя" во Владивостоке потерпела крах

Члены этой структуры заработали круглую сумму перед тем, как их задержали
Это интересно 13:08
Многомиллионная "бизнес-империя" во Владивостоке потерпела крах. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке перед судом предстанут участники организованной преступной группы по обвинению в проведении азартных игр с извлечением многомиллионного дохода. Они создали целую "бизнес-империю" подпольных казино, зарабатывая на ней 10-ки млн рублей. Впрочем, она потерпела потерпела крах благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов.

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", совершенные организованной группой лиц, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.).

По версии следствия, преступную деятельность группа осуществляла на территории города Владивостока. В ее состав вошли четверо местных жителей, знакомых между собой (в отношении одного из них уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с розыском).

В соответствии с распределенными ролями, организатор руководил и координировал деятельность группы. Другой ее участник подыскал, арендовал помещения в районе ул. Трамвайная, Океанского пр-та, ул. Луговая, пр-т 100-летия Владивостока в Владивостоке, которые оснастил необходимым оборудованием. Третий член группы выполнял функции "бухгалтера", осуществляя сбор денежных средств и их учет.

Для функционирования игорных заведений они также привлекли иных лиц (не вошедших в состав организованной группы) в качестве администраторов.

Все помещения, предназначенные для посетителей, были оснащены компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с установленной на них интернет-программой, позволяющей осуществлять незаконную игорную деятельность.

Всего в период с декабря 2014 г. по март 2017г. злоумышленникам удалось извлечь незаконный доход от игорной деятельности в размере свыше 20 млн рублей.

Кроме этого, один из фигурантов единолично организовал в помещении дома по ул. Русской в г. Владивостоке проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, получив от этого порядка 6,5 млн рублей дохода.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали. В ходе следствия в обеспечительных целях наложен арест на их денежные средства в сумме свыше 22 млн рублей и 4 тыс долларов США.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд города Владивостока суд для рассмотрения по существу.

бизнес (мелкий, средний, крупный)

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