В аптеке предлагают купить лекарство "лучше докторского". Это опасно?

Фармацевты гонятся за прибылью, а люди в итоге "крайние"
Это интересно 13:38
В аптеке предлагают купить лекарство "лучше докторского". Это опасно?. Фото: pixbay.com

Между аптечными сетями и врачами в России развернулась негласная война. По данным Национальной фармацевтической палаты, аптеки в 60% случаев навязывают покупателям препараты, с производителями которых у них "партнерские отношения".

Такую проблему подтвердили в Национальной медицинской палате (НМП) и Лиге защиты пациентов. По словам вице-президент НМП Евгений Чесноков, имеют место случаи в аптеках, предлагают купить назначенный доктором препарат, а лекарство дешевле, так называемый дженерик

Он объяснил это тем, что "аптеки заточены на извлечение прибыли", поэтому и предлагают такие "выгодные" предложения. По его словам, чаще всего такая проблема встречается в регионах, небольших городах.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский также признает, что такое явление приобретает массовый характер.

Представитель одной из аптечных сетей на условиях анонимности рассказал "URA.RU", что Дженерик может быть дешевле оригинального препарата примерно в 3-7 раз — например, один стоит 900 рублей, а другой — семь тысяч. Есть аналоги, которые очень хорошо себя зарекомендовали. По его словам, редки случаи, когда в аптеках предлагают препарат, который дороже назначенного доктором.

По словам экспертов, последствия такой практики предсказать очень трудно. Поэтому нет однозначного ответа, опасно "такое явление" или нет.
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