Росморпорт решил оставить Находкинский порт без причалов

Арендодатель посчитал, что в порту не соблюдаются требования природоохранного законодательства

В "Росморпорте" посчитали, что НМТП не принимает достаточных мер, чтобы обезопасить окружающую среду от угольной пыли. Фото: ИА PrimaMedia

ФГУП Росморпорт 24 мая обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к Находкинскому морскому торговому порту о расторжении договора аренды причалов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на издательский дом "Коммерсантъ".

По данным источника, основанием для расторжения договора Росморпорт посчитал невыполнение арендатором природоохранных требований. Речь идет об открытой перевалке угля. По мнению арендодателя, НМТП не принимает достаточных мер, чтобы обезопасить окружающую среду от угольной пыли.

Такая позиция Росморпорта вызвала непонимание ряда экспертов на фоне информации о том, что Находкинский морской торговый порт в Приморье запустил новую технику, чтобы бороться с этой проблемой. В НМТП заявляют, что подписанное в 2018 году соглашение о выполнении масштабных мероприятий по пылеподавлению стивидорами выполняется и даже перевыполняется, а количество жалоб от жителей сократилось в разы.

Если договор на аренду причалов с Находкинским НМТП будет расторгнут, это лишит компанию статуса оператора морских терминалов порта, приведет к невозможности оказывать транспортные услуги, сообщает "Коммерсантъ". Остановка порта повлечет за собой катастрофические последствия.

Ранее Олег Кожемяко заявлял, что вопрос открытой перевалки угля в городе Находка необходимо решить как можно скорее, "угольные копи" не должны располагаться в черте города.

При этом гендиректор НМТП Владимир Григорьев сообщил, что в 2019 году Находкинский порт вступил в экологический фонд "Находка", созданный стивидорами города по распоряжению тогда еще врио губернатора Олега Кожемяко и уже перечислил в поддержку экологической политики 20 млн рублей (в экологический фонд стивидорные компании должны отчислять по 20 рублей с каждой отгруженной тонны угля).

Как заявил губернатор, в 2020 году открытой перевалки угля в Находке быть не должно.

ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" — старейшее стивидорное предприятие Находки – принадлежит структурам, подконтрольным Роману Абрамовичу. В 2017 году кипрский офшор Абрамовича Lanebrook Limited купил "Евраз НМТП" за 354 млн долларов. Lanebrook Limited – основной акционер EvrazGroup — одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира, главным акционером которой Абрамович стал в 2006 году. ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" — дочернее предприятие Evraz Group. "Lanebrook владела 63,79% акций ЕВРАЗа, поэтому при заключении сделки считалась связанной стороной".