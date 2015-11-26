Велосипедисты проехались по центральной улице города (ФОТО)

Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма

Артемовский городской округ впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Мероприятие собрало представителей велосипедного движения города Артема и любителей велоспорта. Организованная колонна велосипедистов проехала по центральной улице, сообщает ИА PrimaMedia.

Предложение проводить единый день велопарадов было озвучено на селекторном совещании Министерства транспорта РФ в сентябре 2015 с целью оказать содействие велоорганизациям в получении согласований перекрытия улиц для проведения велопарадов. Ведь ранее получить разрешение на проведение подобных мероприятий получить было практически невозможно. Теперь единый день велопарадов в России проводится в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

В 2016 году к акции присоединились 37 городов, в 2018 году — более 100 городов России. В этом году Артемовский городской округ благодаря администрации Артемовского городского округа и движения "ВелоАртем" впервые присоединился к масштабному мероприятию — всероссийский Велопарад-2019.

Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 12

Артемовские велосипедисты прокатились от здания администрации города до городского парка культуры и отдыха. Специально для любителей крутить педали перекрыли центральные улицы в городе.

Маршрут проходил в том числе через разворотное кольцо по улице Фрунзе, где движение автомобилей наиболее интенсивно, особенно в выходной день. В параде участвовали опытные спортсмены и новички. Стоит отметить, что многие решились принять участие в гонке вместе с детьми. Всего в колонне двигалось более 80 велосипедистов в сопровождении машины ГИБДД.

Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 7

По словам участника Александра, идею присоединиться к всероссийскому Велопараду он воспринял с воодушевлением. Проехаться вместе с другими велосипедистами по центральной улице города – это отличная возможность заявить о том, что велодвижение в Артеме активно развивается.

"Я часто добираюсь на работу на велосипеде, кроме этого, часто выхожу на городской вечерний маршрут. Однако у нас в городе не так много мест, где можно свободно покататься, чтобы не создавать проблем, как пешеходам, так и водителям. Впрочем, такая проблема характерна и для соседних городов. Во время вечерних поездок на велосипеде я замечаю много других "коллег по цеху". У нас в городе много любителей велоспорта, поэтому хорошо, когда есть возможность проехаться такой большой компанией.

Участники финишировали в городском парке культуры и отдыха. Все участники Велопарада остались довольны мероприятием, для многих это первый опыт участия в таких событиях.

Стоит отметить, что глава Артемовского городского округа Александр Авдеев откликнулся на предложение молодежи города создать в Артеме велосипедную дорожку. Одну из них решено сделать в городском парке. В этом году планируется реализовать этот проект. Кроме того, есть предложение от главы АГО использовать под велосипедную трассу старую дорогу на Шамору. В связи с запуском новой объездной дороги эта не используется и упирается в тупик. Однако для реализации этой задумки необходимо перевести краевую дорогу, каковой является эта старая дорога, в муниципальную собственность.