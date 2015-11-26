В реализации нацпроектов важна слаженная работа регионов и министерств – Р. Гольдштейн

Темп экономического роста должен составлять более 3% в год

Ростислав Гольдштейн, сентор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

О необходимом темпе экономического роста – более 3% в год – и путях достижения этой цели глава Правительства Дмитрий Медведев говорил с представителя Министерства экономики РФ на расширенной коллегии. На повестке важнейшая задача, поставленная Президентом, – вхождение в пятерку крупнейших экономик мира, сообщает ИА PrimaMedia.

Премьер-министр заметил, что звучавшее некогда рефреном слово "кризис", сегодня исчезло из актуальной экономической лексики. Эксперты сосредоточились на обсуждении экономического роста и его ускорения, тем более, что базовые макроэкономические условия для этого созданы. Дмитрий Медведев отметил, что сегодня безработица – на рекордно низком уровне, на повышение уровня инвестиций, которые также необходимы для развития, будут работать государственные вложения в инфраструктуру.

Было отмечено, что в ближайшие пять лет только на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры правительство направит более 11 трлн рублей. Это и бюджетные деньги, и деньги в формате ГЧП.

Немаловажным аспектом для улучшения экономической ситуации в стране стало принятие национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

"От роста этого сектора и его благополучного развития зависит возможность государства продолжать масштабную модернизацию инфраструктуры. Новая философия отношения к бизнесу подразумевает помощь предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития его бизнеса: от появления идеи до регистрации, получения доступного финансирования и далее – выхода на экспорт", — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Этой задаче способствует новая программа льготного кредитования для предприятий МСП по ставке, не превышающей 8,5%. По итогам первого отбора в программе участвуют почти 70 банков, включая небольшие региональные банки. Раньше их было всего 15. Отдельно была затронута тема экспортной активности малых и средних предприятий. Отмечено, что ещё пять лет назад их число не превышало 10–15 тыс. "По итогам прошлого года из этого контингента предприятий экспортёрами стали почти 50 тысяч малых и средних предпринимателей", — с одобрением заметил Премьер-министр.

Правительством уже утвержден единый план достижения национальных целей развития. До 1 июня должна быть завершена разработка и согласование основных инструментов.

"Четко проработанный инструментарий достижения поставленных задач на следующем этапе будет нуждаться в строгом и эффективном отслеживании текущих процессов. Огромная роль в этом отведена регионам, за которыми, в свою очередь, тщательный контроль должны установить министерства. Суть контроля – не грозить кулаком, а вовремя вмешиваться в сложные ситуации, оказывать консультативную помощь. Это должна быть слаженная командная работа", — отметил сенатор Ростислав Гольдштейн.