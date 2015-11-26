Выгодное положение Овнов, медитация Львов и Скорпионы-организаторы: гороскоп на 29 мая

Астрологический прогноз на среду от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ хорошее время для достижения более выгодного положения в обществе, укрепления деловых связей. Накопление информации и работа над эмоциями принесут прибыль в дальнейшем.

У ТЕЛЬЦОВ день связан с очищением, постижением тайн Мироздания. Хороший день для художников, музыкантов. Вечером показано налаживать связи с друзьями или родственниками.

У многих БЛИЗНЕЦОВ появится похвальное желание изменить некоторые жизненные привычки – сесть на определенную диету, заняться своей физической формой. Ловите момент: такие желания, как правило, мимолетны.

РАКОВ посетит здравая мысль о том, что было бы неплохо овладеть какими-то новыми навыками. Если вы откроетесь сейчас знаниям в области, которая вас притягивает, это станет началом нового жизненного этапа. И не жалейте времени на то, что сделает ваши действия более эффективными!

ЛЬВАМ день подходит для расслабления и медитации. Следите за своими мыслями и побуждениями, учитесь создавать желаемые отношения или нужное внутреннее состояние. Увидеть во сне предков – знак защиты и помощи.

У ДЕВ может появиться желание отойти от дел, особенно если эти дела противоречат их настоящему призванию. Хороший день для проявления любви и щедрости, демонстрации мастерства.

Удачный день у ВЕСОВ, чему способствует их умение находить новые и новые способы для выполнения задуманного. Менять окружение лучше постепенно, вдохновляя партнеров собственным примером.

СКОРПИОНЫ, проявите свою активность в общественной жизни, организации встреч, устройстве личных и чужих дел. Помните о том, что вы не обязаны делать то, что вам не нравится. Хорошее время для лиц творческих профессий: вдохновение обеспечено, стоит только начать!

СТРЕЛЬЦЫ, этот день сулит вам обилие новых впечатлений и пробуждает желание более конкретных действий. Даст определенные плоды ваша склонность к экспериментам и новшествам. Увлечения, при разумном подходе, могут принести прибыль.

Многие КОЗЕРОГИ увлекутся деятельностью, связанной с искусством, предметами роскоши. На поприще индивидуального развития возможно получение ценных знаний, обретение союзников. Ваше влияние на окружающих сейчас очень велико.

В некоторых ВОДОЛЕЯХ растет недовольство по поводу своего материального положения. Больше общайтесь, распространяйте информацию о том, что может заинтересовать потенциальных клиентов. Постарайтесь получить как можно больше удовольствия от этого дня.

Для РЫБ особое значение приобретут дружеские отношения. Возможно, предстоит поездка, командировка или короткое путешествие. Этот день дает человеку силы и особую чувствительность для постижения тонкостей взаимоотношений, внутреннего преображения.