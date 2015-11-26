Заинтересованные Тельцы, Раки-целители и преображение Козерогов: гороскоп на 30 мая

Астрологический прогноз на четверг от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ день идеально подходит как для выстраивания бизнеса, так и для работы над собой, раскрытия всех потенциальных возможностей. Хорошо, если вы готовы взять на себя ответственность за новый участок работы: никто не справится с этим лучше вас!

У ТЕЛЬЦОВ возрастает интерес к людям, потребность в открытом выражении чувств. Но негативные эмоции могут в этот день принести вред. Своевременными окажутся действия, направленные на улучшение отношений с начальством и подчиненными.

От БЛИЗНЕЦОВ потребуются более решительные действия, активная жизненная позиция. У многих активизируются связи с людьми из других городов. Хорошо писать письма и возобновлять общение любым другим образом: вплоть до телепатических посланий.

РАКАМ начатое сегодня важно довести до победного конца. Возрастает целительский дар, способность вдохновлять других на самостоятельные действия. Используйте шанс поработать в новых группах, с незнакомыми людьми.

На работе у ЛЬВОВ некоторые проблемы, ситуация грозит выйти из-под контроля. Не увлекайтесь чужими делами: сконцентрируйтесь на своей задаче, и постепенно все придет в норму. Хорошо усваиваются лекарства на основе трав, а вот от тяжелой пищи лучше отказаться.

ДЕВАМ во встречах этого дня пригодится самостоятельность в принятии решений и умение находить верные стимулы как для себя, так и для других. Хорошо проявлять благородство, помогать страждущим, гармонизировать окружающее пространство.

ВЕСАМ позитивный опыт принесет общение с родителями и другими родственниками. События, в которых участвуют иностранцы, будут носить двойственный характер: видимо, вам придется рискнуть, чтобы добиться своего.

СКОРПИОНАМ может повезти во всем, что касается работы с информацией. Хороший период для научных исследований, самообразования, участия в общественных мероприятиях. Если представиться возможность поучаствовать в чем-то новом – не отказывайтесь!

У СТРЕЛЬЦОВ наступило хорошее время для того, чтобы как можно более полно использовать наработки прошлого. У некоторых хватит сил повлиять на ход событий не только в кругу семьи, но и в более обширных сферах.

У КОЗЕРОГОВ день связан с очищением духа, преображением на телесном уровне. Хороший день для признания в любви. Многих посетит охота к перемене мест, расширению кругозора, экспериментам в самых разных сферах.

От ВОДОЛЕЕВ потребуется терпение и последовательность в действиях. Даже если дела идут хорошо, рекомендуем вам не расслабляться, а использовать это время для дальнейшего продвижения. Помните о том, что нужный вам результат может быть получен разными путями.

РЫБАМ можно посоветовать больше узнать о деле, которым они занимаются: это выведет вашу работу на новый уровень. Постарайтесь свести до минимума влияние скептиков на ваши планы. Хорошо принимать гостей и ходить в гости самим.