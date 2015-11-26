"Лучше выйди на связь:" во Владивостоке ушлую девушку разыскивает другая дама

Горожанка совершила провинность, за которая должна ответить

Девушка. Фото: pixabay.com

В социальной сети разыскивают девушку, которая расплатилась за покупки чужой картой. Если в ближайшее время она не свяжется с потерпевшей, то ее ждет наказание за "мелкое хищение", сообщает ИА PrimaMedia.

По словам пострадавшей 23 мая вечером она сделала покупки в магазине Самбери в Калина Молл и забыла карту на кассе, так как сильно торопилась. Следующая покупательница взяла карту потерпевшей и расплатилась за свои покупки. Сумма покупки составила 970 рублей, напомним, что на сумму менее тысячи рублей банк не требует ввода пин-кода.



Во Владивостоке разыскивают горожанку, которая расплатилась чужой картой за свои покупки. Фото: @revizor_vdk

"Следующая за мной покупательница, заметив мою карту, решила, что оплатить покупки за чужой счет – это хорошая идея. И сумма подходящая 970 рублей пароль не нужен. И данная особа довольная ушла, а мужчина, следующий за ней, увидел карту и уже передал продавцу. Карту я забрала, по камерам девушку нашли и ее лицо прекрасно видно. Заявление в полицию написано, наказание по статье не очень приятное. Обращаюсь к данной даме: если ты узнала себя и чек своей покупки, позвони, и мы все решим мирно. Надеюсь на вашу совесть", – написала горожанка.