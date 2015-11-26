Рисковые Девы, Водолеи-наставники и вещие сны Рыб: гороскоп на 31 мая

Астрологический прогноз на пятницу от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ созрели для серьезных перемен, налаживания новых связей. У многих идет переоценка жизненных ценностей: хочется перестать тратить время на то, что только мешает достижению цели. День особенно благоприятен для тех, кто создает красивые вещи своими руками.

ТЕЛЬЦАМ, возможно, не хватает технического оснащения, и поэтому дела продвигаются не так быстро, как могли бы. Что касается следующих двух дней — стоит нацелиться на активный отдых; удачны покупки туристического инвентаря и соответствующей одежды.

БЛИЗНЕЦЫ привлекут новых партнеров своими деловыми качествами. Люди сегодня будут охотно идти вам навстречу, — используйте это время на пользу себе и своему делу! Не ленитесь придумывать новое.

РАКАМ не следует сегодня расслабляться, много спать: ситуация требует вашей активности и предприимчивости. Стоит учесть, что без постоянного употребления некоторые из ваших ценных навыков будут утеряны.

ЛЬВЫ сейчас превыше всего ценят удобство, комфорт и удовольствия тела. В то же время, день обещает много писем, телефонных звонков, служебных поездок. Хорошо передавать накопленный опыт: найдите, с кем поделиться своими знаниями.

ДЕВЫ, уделите повышенное внимание своей внешности и здоровью: это нужно не только вам. Многие способны пойти на риск, воодушевившись идеей обогащения, денежного выигрыша. Звезды советуют воздержаться от неэтичных поступков.

Плодотворные контакты с партнерами ждут сегодня ВЕСОВ. А вот отношения с руководством могут осложниться или перейти в другую плоскость. Встречи с друзьями будут сопровождаться открытием новых заманчивых перспектив.

СКОРПИОНАМ есть смысл посоветоваться с партнерами, — они подскажут, что еще можно сделать для достижения успеха. Благоприятный день для актеров, художников, всех, кто выступает перед публикой.

СТРЕЛЬЦАМ судьба предложит вам массу интересных занятий, возможность применить на практике свои теоретические знания. Сегодня перед вами по-другому предстанут самые привычные вещи. Если вы хотите добиться чего-либо от конкретного человека, попробуйте сделать это сегодня.

У КОЗЕРОГОВ наступил хороший период для романтического общения, признаний и вступления в брак. В профессиональной сфере успех можно заполучить с помощью оригинальности, неожиданных действий. Убедитесь в том, что ваши долгосрочные планы остались прежними, — и если нужно, измените направление движения.

ВОДОЛЕИ могут успешно поделиться с другими опытом и знаниями, некоторые даже обрастут учениками. Постарайтесь закончить важные дела и не перепоручайте их другим: сделайте все сами, уделив внимание деталям.

РЫБАМ предстоит сдать экзамен на способность повести за собой людей. Поездки, как и денежные вложения, будут удачными. Будьте внимательны к снам, — ваше подсознание готово оказать вам помощь в решении важных вопросов.