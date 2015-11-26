Повышение уровня Близнецов, встречи Весов и творческие Стрельцы: гороскоп на 1 июня

Астрологический прогноз на субботу от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ будут легко общаться с самими разными людьми. Итогом такого общения может стать совместная деятельность в совершенно новой для вас области. День отлично подходит для начала самых важных, самых значимых дел.

ТЕЛЬЦАМ разобраться с мыслями и чувствами поможет близкий человек. Хорошее время для крупных покупок, поиска информации, налаживания контактов. Животная пища сегодня не рекомендуется.

БЛИЗНЕЦЫ, отнеситесь внимательно к сегодняшним встречам. Могут оправдаться ваши надежды на повышение материального уровня. Женщины огромное внимание уделят сегодня одежде и украшениям, гармонизации домашней обстановки.

РАКИ сейчас стремятся удовлетворить жажду перемен и острых ощущений. Сидение за компьютером лучше ограничить, отдав предпочтение культурным развлечениям и активному отдыху. Благосклонно отнеситесь к любым коллективным действиям.

У ЛЬВОВ этот день может стать переломным для развития отношений с важными для них персонами. Возможно, напомнит о себе давняя романтическая привязанность, вероятны встречи с людьми, о чьем существовании вы стали забывать.

У ДЕВ контакт с родственниками будет необычайно теплым и эмоциональным. Будьте справедливы, поддержите тех, кому нужна помощь. Хорошо бы запомнить или, лучше, записать свои сновидения и идеи.

Встреча с друзьями ждет сегодня ВЕСОВ. Финансовые вопросы потребуют свежих решений, участия в новых проектах. Из-за обилия новых идей можно не успеть сделать намеченное. Хорошо идет работа с техникой.

СКОРПИОНАМ судьба пошлет события, способные оказать огромное влияние на личную жизнь. Активнее включайтесь во все дела, которые вас чем-то привлекают. Вы в состоянии все проанализировать и найти оптимальное решение.

СТРЕЛЬЦЫ, это прекрасное время для художественного и музыкального творчества. Честолюбие и азарт окажутся вам на руку: для вас сейчас нет ничего невозможного! Самым дальновидным придет в голову идея о повышении квалификации, дальнейшей учебе.

КОЗЕРОГАМ сегодня нужно обратить внимание, кто и куда их зовет, быть внимательным к знакам и совпадениям. Больше общайтесь с детьми, занимайтесь общими делами, творчеством. Хорошо вместе заботиться о ком-то еще.

ВОДОЛЕЯМ не помешало бы внести больше разнообразия в способ проведения выходных дней. Период хорош для активных, подвижных проектов, — и не стесняйтесь взять инициативу в свои руки.

Многим РЫБАМ общение с единомышленниками предоставит возможность реформ в окружающем мире. Благоприятный день для работы с текстами, символами, вечером рекомендуется посмотреть какое-то время на свечу.