За два часа участники собрали более 200 мешков мусора

Фонд "Восточный Порт" организовал субботник в Прикумске. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт"

По инициативе Фонда поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" на территории Прикумска – любимого места отдыха врангельцев — организован большой субботник в рамках V образовательного просветительского проекта "Экомарафон". В 2019 году субботник проводится в рамках экологической акции "Вода России" министерства природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Подготовить любимое место отдыха к летнему сезону вышли работники АО "Восточный Порт", жители микрорайона и волонтеры – всего более 200 человек. За два часа участники собрали более 200 мешков мусора. В этот же день отходы были отправлены на полигон твердых бытовых отходов.

Кроме непосредственно уборки территории на площадке были организованы экологические мастер-классы для детей и взрослых. Маленьких гостей развлекали аниматоры, все желающие могли получить красочные распечатанные фотографии, а самые активные могли выиграть призы в конкурсах и викторинах. Все участники получили благодарности за участие в важном для Врангеля экологическом событии.

Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" 1 / 3

"Радует, что Фонд социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" организует по-настоящему полезные для территории и интересные для всей семьи мероприятия, — отметила почетный житель Находки Людмила Смолякова. — Это важно не только для поддержания чистоты в наших любимых местах отдыха, но и для воспитания бережного отношения к окружающей среде у наших детей".

Одна из ключевых 12 программ Фонда "Восточный Порт" — "Комфортная среда", в рамках которой реализуются проекты, направленные на создание, улучшение и модернизацию общественных пространств Врангеля.

"Экомарафон – традиционный просветительский проект, добрая традиция АО "Восточный Порт", — рассказал директор по вопросам защиты окружающей среды АО "Восточный Порт" Сергей Мазуренко. — За пять лет в "Экомарафоне" уже приняли участие более 2 тысяч жителей Врангеля и Находки. Вовлечение детей в природоохранную деятельность и повышение экологической грамотности – важная стратегическая задача, которая, я уверен, даст в будущем только позитивные результаты".

Фотовыставка. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" Развлекательная программа для детей. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" Развлекательная программа для детей. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" Фонд «Восточный Порт» организовал субботник в Прикумске. Фото: предоставлено АО "Восточный Порт" 1 / 5

В рамках "Экомарафона" уже проводились образовательные лекции для школьников, были организованы экологические туры и высадки зеленых насаждений. В этом году в рамках мероприятия проведена высадка деревьев на территории социально значимых организаций Находки в рамках акции "Зеленая весна", запланированы создание нового общественного пространства и арт-объекта, а также конкурс экологических грантов для школьников и студентов.

Экология и сохранение природы – основной приоритет работы АО "Восточный Порт". Только в 2018 году в рамках комплексной экологической программы на модернизацию оборудования очистных сооружений и систем ветрозащиты, проведение экологических акций терминал инвестировал более 1,4 млрд рублей.