Минпромторгу и Минсельхозу поручили поддержать малый рыболовный флот на 14,4 млрд рублей

Речь идет о субсидировании до 30% капитальных затрат при строительстве нового судна

Малый рыболовный сейнер (памятник во Владивостоке). Фото: ИА PrimaMedia

Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 24 мая поручила Минпромторгу и Минсельхозу разработку нормативного акта о предоставлении субсидии из бюджета РФ на возмещение части капитальных затрат в размере до 30% от общей стоимости при строительстве судов малого рыболовецкого флота, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правкомиссии. По оценке Минсельхоза, такая мера господдержки даст увеличение ежегодного вылова на 200 тысяч тонн и увеличит вклад рыбной отрасли в ВВП на 2,5 млрд рублей в год.

От ИА PrimaMedia напомним, что рекомендация отраслевого сообщества правительству РФ установить механизм государственной поддержки строительства малых и маломерных рыбопромысловых судов была включена в решение IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ (состоялся в Москве в феврале 2018 года, организаторами выступили ВАРПЭ и Росрыбпрофсоюз при поддержке Федерального агентства по рыболовству).

По информации ТАСС, сегодня Минсельхоз оценивает средства, необходимые для господдержки строительства судов малого рыбопромыслового флота, в 14,4 млрд рублей на период 2020-2025 годов, причем в 2020 году министерство предлагает выделить на эти цели 500 млн рублей и по 2,78 млрд – в последующие годы. Новые меры господдержки, отмечает агентство, будут оказываться отрасли в рамках госпрограммы "Развитие судостроения для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

Эти меры, по оценке Минсельхоза, позволят в итоге увеличить добычу водных биоресурсов на 200 тысяч тонн в год (в 2018 году общероссийский вылов преодолел показатель в 5 млн тонн – ред.), что увеличит вклад рыбной отрасли в ВВП на 2,5 млрд рублей ежегодно.

В материалах правкомиссии также отмечается, что сегодня в рамках программы инвестиционных квот (когда за введенное в эксплуатацию новое судно государство должно увеличить компании-инвестору промысловые лимиты – ред.) заключены 33 договора на строительство промысловых судов – девять для Дальневосточного бассейна и 24 для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Наибольший интерес инвесторов вызвала возможность получить под строительство по преимуществу крупнотоннажных судов прибавки к квотам под на вылов наиболее востребованных на мировом рынке промысловых видов, таких как минтай, сельдь, треска. А вот инвестквоты на добычу донно-пищевых видов рыб в ДВ-бассейне, лов которых осуществляется средне— и малотоннажными судами, так и остаются невостребованными. Между тем, по оценкам Росрыболовства, для Дальнего Востока в ближайшие годы нужно ввести в строй до 100 судов различных типов.

"Сегодня на заседании комиссии #Правительство #Россия поддержали предложения @ShestakovIlya и @minpromtorg_rus о господдержке строительства малого рыбопромыслового флота. 14,4 млрд. рублей. Около 100 судов планируется к строительству. Главное — чтобы судостроители справились", — сообщил 24 мая в своем твиттер-канале член правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Позже руководитель крупнейшего бизнес-объединения рыбной отрасли пояснил ТАСС, что по своему замыслу инвестиционные квоты нацелены на строительство преимущественно крупномасштабного флота.

"Это дорогие и технически сложные проекты. При этом для строительства средних и малотоннажных судов такая серьезная господдержка не оказывалась, а субсидирование процентных ставок не могло быть таким же эффективным инструментом, как инвестквоты", — отметил Герман Зверев.

По оценке Зверева, малые и средние рыбацкие предприятия сегодня дают (без учета промысла лососевых) менее 10% отраслевой выручки, и, соответственно, не имеют финансовой возможности самостоятельно финансировать строительство новых судов. Вопрос господдержки малого рыбопромыслового флота стоит достаточно остро, резюмировал собеседник агентства, и ВАРПЭ полностью поддерживает решение правкомиссии о введении субсидирования капитальных затрат.