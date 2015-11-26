Успешные Овны, Львы-затейники и любимое занятие Скорпионов: гороскоп на 2 июня

Астрологический прогноз на воскресенье от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ добьются больших результатов во всем, что связано с демонстрацией себя, своего таланта, достижений в области спорта. День сегодня полон надежд, причем все они возлагаются, в основном, на вас.

Необычайно общительны сегодня ТЕЛЬЦЫ. Окружающие будут испытывать к вам доверие, а некоторые даже рискуют попасть в зависимость от вашей персоны. День обещает быть щедрым на новости и предложения.

У БЛИЗНЕЦОВ возможны удачные операции с деньгами. Если вы давно мечтаете о какой-то вещи, сейчас самое время для ее приобретения: покупка будет удачной. Хорошее время для праздничных семейных встреч.

У РАКОВ существует вероятность встретить в лице иностранца партнера и спонсора. Большая удача, если получится побывать на природе! Благоприятна влажная уборка всего дома и любые другие контакты с водой.

ЛЬВАМ предстоит выступить в роли массовика-затейника. Интересное общение зарядит вас силами и свежими идеями. Не оставляйте без внимания детей, будьте внимательны к их переживаниям.

ДЕВЫ способны заняться чем-то совершенно для себя новым, принять спонтанное участие в коллективном мероприятии. Возрастает ваша сексуальная притягательность. Не рассказывайте пока никому о своих дальнейших планах.

ВЕСОВ могут привлечь дела, связанные с детьми, их творчеством и отдыхом. Наверняка удастся найти новые подходы к решению проблем семьи. Вероятна удачная покупка для дома или личного гардероба.

СКОРПИОНЫ смогут полностью предаться любимому занятию. Удачное время для рекламы, привлечения внимания друзей к своим проектам. Но делайте все сами, если вас устраивает лишь один результат из всех возможных.

Ситуация потребуют от СТРЕЛЬЦОВ участия в делах семьи. Используйте свободное время, чтобы лучше узнать друг друга, для совместных прогулок и поездок. Возможно получение известия, на которое важно правильно отреагировать.

У КОЗЕРОГОВ ярко выражена тяга к экспериментам в области чувств и партнерских взаимоотношений. В то же время, повышенная эмоциональная уязвимость может привести к обидам на пустом месте.

ВОДОЛЕИ, возросла ваша восприимчивость к тонким планам бытия. Больше внимания обращайте сегодня на знаки и сны. Хорошо наслаждаться совместными трудами, объединять в творческую группу детей или знакомых.

РЫБЫ могут остыть к начатой работе, некоторые начнут мечтать о чем-то постороннем. Придерживайтесь действий, которые неоднократно приносили вам удачу и прибыль. Подходящее время для развлечений, занятий спортом и встреч с родственниками.