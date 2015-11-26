60 городов. День защиты детей. Бежим во благо всей страной

"Зелёный марафон-2019" пройдет 1 июня от Владивостока до Калининграда
Общество 16:58
"Зеленый марафон". Фото: пресс-служба Сбербанка

"Зелёный марафон-2019" (12+) пройдёт в День защиты детей 1 июня по всей России, включая Владивосток. Это забег, в котором участвуют не ради спортивного результата, а чтобы помочь спасти жизни и поправить здоровье детям, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Участие бесплатно! Пожертвования добровольные. Зарегистрироваться можно на сайте www.greenmarathon.ru до 27 мая и на площадке "Зелёного марафона" в день забега.

Дистанция покориться всем – 4,2 км. Для детей пройдёт забег (6+) на 400 метров. Запланирован инклюзивный (12+) и забег для СМИ (12+).

Беги, участвуй в весёлых стартах, танцевальных батлах и мастер-классах, отдыхай семьёй на "Зелёном марафоне".

Встречаемся 1 июня на набережной Цесаревича. Массовый старт в полдень. Всем участникам необходимо иметь при себе медицинское заключение, разрешающее принять участие в забеге. Предварительный тайминг мероприятия можно посмотреть на сайте марафона.

Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг PrimaMedia.

"Зеленый марафон"

"Зеленый марафон". Фото: пресс-служба Сбербанка

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