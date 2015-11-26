Не бойтесь, а рискуйте здесь и сейчас: любовный гороскоп для всех на 28 мая. Совет дня

Астрологи рассказали, чего ожидать от амурных дел
Это интересно 17:42
Любовь. Фото: pixabay.com

Активность, энергичность, решительность – вот качества, которые сегодня дарят нам звезды, и которые всегда актуальны в любви. Правда, 28 мая не настраивает на романтическо-задумчивый лад, зато он побуждает рискнуть и попробовать реализовать свои заветные мечты не когда-нибудь, а прямо здесь и сейчас. Конечно, это не гарантирует результат, но дает весьма неплохие шансы и экономит время. В конце концов, в одном часе любви – целая жизнь, так что стоит ли тратить драгоценное время на хождение вокруг да около?

Ведь в этот день у вас появится необыкновенный шарм и решительность, поэтому любые слова кажутся истиной в глазах противоположного пола. Интересно, что даже незапланированные ситуации будут складываться весьма удачно.

Совет дня

Перед вашими чарами не устоит ни один человек. Воспользуйтесь этим, если давно хотели с кем-то познакомиться, но в силу застенчивости или других обстоятельств не решались на такой шаг.

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